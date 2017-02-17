白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
一日雛禽、消毒禽蛋 不限
〔記者林彥彤／台北報導〕會禽傳人、致死率高的禽流感H5N6病毒已蔓延五縣市，中央災害應變中心宣布全國家禽禁宰禁運七天。今日凌晨零點到二月廿四日凌晨、家禽禁止運輸移動；今天中午十二點到廿四日中午禁宰。不過室內飼養的白肉雞、一日齡的雛禽及有經消毒的禽蛋不在此限。
防檢局統計，全台已有五縣市、九例確診感染H5N6，包含宜蘭縣勝贏屠宰場來自花蓮的鴨隻、花蓮縣拾獲的死幼鴨及一處鴨場、雲林縣口湖鄉黑羽土雞場、嘉義縣違法私宰禽肉攤商、朴子市烏骨雞、台南火雞場以及官田區水雉園區等。
違法屠宰販賣 最高罰10萬
行政院已指示警政署嚴格稽查，只要查到違法屠宰或販賣，每件最高可罰十萬元。另要徵調獸醫師對全國禽場展開地毯式檢查，禽隻外觀明顯可見發病症狀（如眼凹嘴開、鼻有分泌物等）就可採取「預防性撲殺」，不管事後檢驗是不是H5N6，對業者都會全額補助。
禽場若發現禽隻染疫死亡而主動通報並撲殺則補助八成，但如果隱匿未通報，日後發現將重罰。
農委會畜牧處說，市場不會買不到肉，民眾無須恐慌，目前國內白肉雞產能達四萬公噸以上（可供三天消費需求），也可改買冷凍禽肉，目前土雞尚有兩百公噸凍存量、肉鴨存量約五千隻，可供應市場至少一至兩天，雞蛋供應也無虞。萬一禽產供應不足，建議民眾暫以豬肉替代，目前每天供應二．三萬頭，還可增供一千到二千頭。
台灣在二○一五年曾全面禁宰禁運兩次（每次四天），但當時決定較晚，禽業損失達七十億元，今年第一時間就一次到位，希望降低疫情衝擊。
防疫大作戰 從優補償業者
台大獸醫學院名譽教授賴秀穗指出，台灣東、西部與南部都有疫情延燒，包含鴨、烏骨雞和火雞三種禽類，顯示疫情早已從「點」擴散到「面」。病毒有七天潛伏期，未來七天內應會陸續爆出很多疫情，政府一定要嚴格執行、重罰。
台大獸醫學系教授蔡向榮更提醒，露天飼養的禽隻若在禁宰禁運期間染病，潛伏期還是會延後發病，也要注意追蹤、盤點。
農委會主委林聰賢表示，近日確診案例確有擴大現象，為阻止病毒擴散甚或傳到人，決定要採取高強度防疫措施，對禁運禁宰業者的損失會從優補償。（相關新聞刊A2）
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標題：白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
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