核心政策不保 恐衝擊宜蘭選情

2017-02-13

記者簡惠茹／特稿

前宜蘭縣長林聰賢前腳一離開宜蘭，「農地農用價值」就受到挑戰。林聰賢當初強調違規農舍加稅是為了符合社會公平正義，也藉此遏止農舍氾濫問題，但是現在才剛上任農委會主委，擁有更大的權力來解決農舍問題，宜蘭縣代理縣長吳澤成卻馬上宣布今年違規農舍房屋稅不加價，無論是否為前朝延續下來的修正方針，都讓支持農地農用的社會大眾霧裡看花，充滿懷疑，看不懂民進黨對農業政策的立場。

政策難免影響到明年底縣長選戰。宜蘭因林聰賢入閣，縣長寶座頓時成為藍綠群雄覬覦的一塊肥肉，原本民進黨在宜蘭可以說是穩紮穩打，貼上綠色標籤幾乎就是當選保證，但是除了林聰賢任內對農業政策屢屢退讓，現在民進黨又無法捍衛農地農用價值，一旦副縣長一職又沒卡位成功，將來除面臨選戰布局難以整合，更將失去人民的信任。

林聰賢以前雖然被批評農地農用玩假的，但還是可以數出政績，屢屢和施政團隊在議會為政策辯護，而現在「宜蘭縣政府」卻是直接不玩了，只談回歸法制，不談理念，連農地農用這個根本價值都守不住。

而宜蘭的民進黨現在一方面要對內整合派系，一方面又忙著對外爭取副縣長大位，但是別忘了，人民的選票才是致勝關鍵，宜蘭的選民不只是房仲、民宿業者，選民們正睜大眼睛在看，一旦沒辦法好好守住綠色執政的核心價值，宜蘭選民將可能再次拋棄民進黨，而全台灣也都在看著民進黨的農業施政方向，如果沒有堅定立場，二○一八年縣市長選情也將面臨挑戰。