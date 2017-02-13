鴨鵝不分、禽農隱匿／H5N6疫情失控 學者轟防疫慢半拍
專家研判候鳥傳播各地
〔記者林彥彤／台北報導〕H5N6禽流感疫情擴大，專家研判恐是候鳥把H5N6病毒帶到各地；學者昨批評，中日韓鄰國早有嚴重疫情，懷疑H5N6應早在二、三個禮拜前就在台灣爆發，政府防疫動作慢半拍，還可能涉及有養禽業者隱匿不報，呼籲政府應拿出魄力，重新檢討用人及防疫策略。
學者懷疑西部恐早有疫情
台大獸醫學院名譽教授賴秀穗質疑，過去禽流感疫情都先從候鳥較常棲息的西部沿海地帶、鄰近濕地地區開始爆發，可是這次H5N6首例卻發生在東部花蓮，現在又在靠近山脈的台南六甲火雞場發現疫情，怎麼想都覺得很怪。他認為，西部一定早就有疫情，只是因為當地業者不主動通報，加上檢疫人員沒積極查，才會造成從西部帶回東部的小鴨爆發疫情。
第一時間應將陸禽一起禁止
賴秀穗批評，政府在處理危機上明顯慢很多拍。H5N6是會傳人的病型，在水禽身上又難察覺病態，可是當東部首先發現時，政府僅有禁止水禽運出，其實機警一點的防疫，應該要在第一時間連陸禽一起禁止；現在東部、西部都確診，再要求兩者都禁止，早已太慢，政府現在應該要有魄力要求全國停止屠宰一段時間，並利用這段時間地毯式的查各處禽場。
全國應停止屠宰一段時間
賴秀穗批判，從禽流感議題可看到新政府用人有很大問題，應讓獸醫背景的農委會副主委黃金城直接來負責防疫工作，卻讓搞植物的防檢局長黃㯖昌來負責禽流感，且H5N6首次發現死亡幼禽感染時，鴨鵝鑑定都做不好，還沒趕緊抽絲剝繭地查原因找到來源，而最近從花蓮運往宜蘭縣屠宰場的四千隻染疫鴨隻，到底來自哪個鴨場？許多問題早就應釐清，防疫如作戰，但還是慢半拍。
紀錄片《不能戳的秘密》導演李惠仁怒批，農委會防檢局作為主管機關，連H5N6的首例是「鴨」或「鵝」都分辨不出來，接下來的防疫也只做半套，只優先禁止花蓮水禽運出，陸禽卻放任不管，現在新疫情從陸禽傳出，政府一貫作風就是再賴給雁鴨，根本重演二○○五年禽流感疫情大爆發的歷史。
中興大學獸醫系名譽教授謝快樂說，候鳥亂飛、導致H5N6病毒像不定時炸彈般且防不勝防，唯有靠產官、中央與地方合作才可防疫，為縮短檢驗時間、加強防疫效率，農委會昨開專家會議，決議若有專業大學實驗室檢出禽流感病毒陽性就可直接處理，不要等到家禽爆發疫情後才撲殺。
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標題：鴨鵝不分、禽農隱匿／H5N6疫情失控 學者轟防疫慢半拍
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