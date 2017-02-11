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廣告才子范可欽 近億豪宅法拍

2017-02-11

〔記者徐義平、陳柔蓁／台北報導〕廣告才子財務危機浮上檯面，近億豪宅淪法拍。根據台灣金服最新發布法拍公告，改名為范瑞杰的廣告才子范可欽位於新北市新板特區的豪宅「東方明珠」高樓層二十三─三樓遭到法拍，底價九千一百萬元，拆算每坪底價約七十五萬元，預計三月一日執行第一次拍賣；房產業者分析，因底價高於行情超過一成，預料流標機率大。

透過好友證實 與銀行協商破局

范可欽證實該豪宅是他的財產，他不願直接接受採訪，僅透過好友葛樹人代為回應：「是他的個人財務出了問題，由於這兩年經濟不景氣，事業碰到瓶頸，所以無法繳付房貸，後經與銀行協商破局後，才遭到法拍命運。」

兩千年總統大選時，范可欽曾為當時民進黨的總統候選人陳水扁操盤一系列競選廣告，包括「鐵漢柔情篇」、「家人平安篇」、「年輕領袖篇」與「美麗島二十周年篇」，因而聲名大噪。

以阿扁廣告出名 投資糾紛不斷

范可欽近幾年來包括策展基隆黃色小鴨商品、投資節能產品、在北市動物園經營團圓小站等多失利，甚至黃色小鴨商品一度涉及侵權，差點被荷蘭藝術家霍夫曼提告，傳出賠了兩千萬元；另因代理香港知名的阿一鮑魚與名模洪曉蕾的前夫王世均傳出糾紛，甚至對簿公堂。

因投資不順遂，他將豪宅拿去多次貸款，債權人包括國泰世華銀行、永豐商銀及刁姓自然人，貸款擔保總額達九○九○萬元，根據資料，最後者的利率高到嚇人；是由最大債權人國泰世華申請查封法拍。

豪宅多次轉貸 一拍流標機率大

此豪宅地處新板特區，坪數約一三四．六坪（包括兩車位、約二十．六坪），若每個車位價格二五○萬元推估，每坪底價約七十五萬元；寬頻房訊表示，新板特區豪宅行情最高時曾出現每坪九十萬的交易紀錄，但房市反轉後，因總價高、轉手求售不易，房價已明顯下修。

對照實價網，「東方明珠」去年八月二十二樓有交易實價，拆算車位後每坪約六十八萬元，而范的法拍屋每坪底價約七十五萬元，高出最新實價約一成，一拍流標機率大。

台灣房屋智庫召集人葉立敏表示，「東方明珠」共分為Ａ到Ｄ棟，一層四戶就配有五部電梯，隱密性高，住戶有多位新北市議員，Ｃ、Ｄ棟面對中山路一段及新北市政府，有景觀戶別的每坪行情六十到六十五萬元，無景觀的每坪行情落至五十五到六十萬元，推估恐要到三拍、底價打六四折時，才具有出手誘因。

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  • 廣告才子范可欽位於新北板橋區中山路上的豪宅「東方明珠」二十三-三樓遭到法拍，底價九千一百萬元，拆算每坪底價約七十五萬元，預計三月一日執行第一次拍賣。（台灣房屋新板特區遠百特許加盟店提供）

    廣告才子范可欽位於新北板橋區中山路上的豪宅「東方明珠」二十三-三樓遭到法拍，底價九千一百萬元，拆算每坪底價約七十五萬元，預計三月一日執行第一次拍賣。（台灣房屋新板特區遠百特許加盟店提供）

  • 廣告才子范可欽財務危機浮上檯面。（資料照）

    廣告才子范可欽財務危機浮上檯面。（資料照）

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相關關鍵字： 廣告才子 新板特區 東方明珠 法拍 范可欽 豪宅
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標題：廣告才子范可欽 近億豪宅法拍


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