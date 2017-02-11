黨產會：救國團是國民黨與政府生的小孩

2017-02-11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會廿四日將召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，據透露，根據黨產會初步撰寫的調查報告指出，國民黨曾在四十一年五月八日的國民黨中央改造委員會第三百卅八次會議中，由蔣介石擔任會議主席，會中通過籌組「中國青年反共救國團」（救國團）的審查意見，決議將救國團隸屬於國防部總政治部。由此可看出，救國團籌組之初與國民黨及政府的密切關係。

「早年國民黨、救國團 黨團一體」

儘管國民黨行管會主委邱大展日前表示，國民黨和救國團早已無任何關係，但依據黨產會目前掌握的上述調查資料，救國團是否為國民黨附隨組織，已昭然若揭。

黨產會委員指出，早年國民黨黨團一體，四十一年十月成立的救國團，與國民黨、政府關係密切，救國團就像是國民黨與政府所生出來的小孩，根據國民黨中央改造委員會第三百卅八次會議，當時通過籌組救國團的審查意見，決議救國團隸屬於國防部總政治部，並設立團務指導委員會，負責團務的設計，指導委員由總政治部聘請擔任。

黨產會將提前在下週公布「救國團是否為國民黨附隨組織」的調查報告，發言人施錦芳表示，有別於過去聽證會當天才公布調查報告，與會各方人士反映太晚公布，這次黨產會將於廿四日救國團的聽證會之前公布調查報告，目前規劃下週公布。

資產逾53億 開辦旅行社、補習班

根據黨產會調查，救國團一○四年度的資產負債比較表，揭露總資產達五十三億一千四百七十萬元；而依據救國團組織章程等資料，救國團在全國有十七處縣市團委會、十三處青年活動中心、九處輔導中心、兩處學苑、六十五家學習中心。

黨產會委員指出，救國團雖是社團法人，卻持有中國青年旅行社有限公司與張老師文化事業股份有限公司這兩家公司的股權，中國青年旅行社又開設兩家公司，一是中國青年留學顧問公司，一是嚕啦啦有限公司；另外，救國團又捐助成立三個基金會，分別是中國青年服務事業文教基金會、財團法人張老師基金會、中國青年大陸研究文教基金會。

該名委員表示，救國團開辦旅行社、補習班等業務，組織龐大，六十五家學習中心其實就是救國團在各地開設的補習班，迥異於一般社團法人，救國團的演變，是很奇怪的發展。