阿伯睡路邊賣菜 被連開3張罰單
民眾檢舉警方瀆職 不開單不行
〔記者王捷／台南報導〕今年一月，五十九歲陳姓阿伯將自家高麗菜從台南官田運到市區，他蹲在路邊廿四小時賣菜，累了就睡在路邊，引發關注。昨日凌晨，陳阿伯又在寒風中賣菜，警員透露，一月已對陳阿伯開了三張一千兩百元的罰單，「不開單不行，因為有民眾檢舉警方瀆職。」還好這個月有里長提供自家店面一角，免費讓陳阿伯使用，不再有違規設攤的問題。
不捨心血賤賣 露宿街頭賣了6天夜
陳阿伯說，今年高麗菜價崩盤，他卻有一甲地的高麗菜要賣，有盤商「狠心」開出一公斤四元低價收購，他不想要心血遭賤賣，於是自己開貨車到市區賣菜。
只見他把高麗菜堆得像小山，在厚紙板寫上「兩顆大的五十元，三顆小的五十元」。寒風中，他露宿街頭，只希望用心種出來的菜不要被糟蹋，能獲得合理利潤。
上個月，陳阿伯用了六天六夜在路邊賣菜，累了就打地鋪在高麗菜旁睡覺，有網友看到後PO網，首批收成的高麗菜很快就銷售一空，也有民眾要多給錢，陳阿伯不願意收，「我是賣菜，菜價合理就好」。
不過，陳阿伯再次到市區賣第二批收成的高麗菜時，卻因遭人檢舉，連續接到三張一千兩百元的罰單，相當於一百四十四顆大顆高麗菜的價格，讓他相當不甘心。阿伯說，「我一年才來市區一、二次，是不想成本變成一場空，才這麼努力打拚，接到罰單打擊很大」。
警員得知阿伯又在路邊賣菜，私下表示，陳阿伯違反《道路交通管理處罰條例》第八十二條，未經許可在道路擺設攤位，可處一千兩百元以上、兩千四百元以下罰鍰；如果陳阿伯因為在路邊賣高麗菜，導致他人車禍受傷，還可能觸犯刑法。員警表示，知道阿伯辛苦，不會主動開單，但若有民眾檢舉，只能依法開單。
里長供店面 警方提醒菜別再占路
警方也提醒，雖然目前有里長提供阿伯店面一角，但還是要小心高麗菜占用道路的問題。
阿伯被開單消息傳開，網友有不同意見。有網友罵檢舉人是「正義魔人」，也有網友說，違規就違規，若堆放高麗菜導致民眾車禍，偽善的網友會負責嗎？
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標題：阿伯睡路邊賣菜 被連開3張罰單
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