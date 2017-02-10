U Car電動車 下月上路
2017-02-10
北市邀新北基桃竹共建生活圈
〔記者黃佩君、陳紜甄／綜合報導〕不只YouBike趴趴走，台北市也在進行U Moto電動機車共享租賃實驗，下個月更將開始進行U Car電動汽車共享出租系統，城市移動更有效率。
台北市副市長林欽榮昨出席國際智慧城市論壇時表示，台北市二月將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統，號召基隆、台北、新北、桃園、新竹等縣市，打造「U Car」生活圈，將「甲地借乙地還」概念擴大至北部生活圈，「車子應該要可以一路開出去」。他估計，若生活圈打造成功，約可服務跨縣市一千萬人口。
林欽榮表示，台北市YouBike推動已有一定規模，以YouBike經驗為基礎，與民間合作U Moto電動機車共享租賃，也有兩百部台灣製的電動機車在進行實驗。
以手機App解鎖啟動
北市府去年更與租車業者合作U Car，提供四人座以上車型，於大安森林公園、捷運西門站等地的公有停車場租賃站試辦。未來以手機App解鎖啟動U Car，民眾上傳雙證件註冊，審核驗證成功即可租借。透過雙證件認證，可降低無照駕駛肇事意外的比例。
雙證件註冊 減少無照駕駛
交通局表示，預計今年底，北市轄下的七十八處公有停車場，可完成一二八柱充電柱，並提供一九三格電動車位。目前北市電動車登記數量不到一百輛，達一千輛之前，公有停車場充電柱都不收充電費，僅收停車費用，以鼓勵民眾使用，營造電動車友善環境。
BMW台灣總代理汎德公司為響應U Car政策，在北市廿處公有停車場提供四十組充電柱，設置於世貿公園、市民大道等地下與立體停車場，預計三月底前完工。汎德公司表示，電動車及共享車在國外已是趨勢，預計二○一八年後，各民間汽車業者電動車發展速度會更快。
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