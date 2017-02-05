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新人新政／衛福部長陳時中 善用力量發揮最高功能

2017-02-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕即將接任衛福部長的前衛生署副署長陳時中昨天表示，傾向以「穩定」為原則，由衛福部的原班人馬做好醫療改革、長期照護和食品安全。

陳時中是牙醫出身，外界質疑他對醫療、長照和食安等議題不熟悉，他說，部長不可能樣樣都了解，重要的是如何運用專家、民間團體力量，讓機關功能發揮到最高，並虛心請教相關團體意見，才是政務官應該做的事。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海直言，陳時中既然不是食品專業，就更該多做功課，做決策前有完整的評估，像美豬議題也絕不能和貿易掛勾，優先考量的就是食的安全。

至於政府要不要開放日本核災區食品？顏宗海呼籲，新部長要對食安採「最嚴格標準」，以核災區食品為例，不能只看日本提供的報告，「要自己做，去日本採樣回來檢驗」。

長照2.0剛上路，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧建議，陳時中可親自走一趟醫院和患者家庭，了解「出院準備服務」這塊領域，雖已實施多年，卻仍有八成民眾不了解這項服務，資訊不夠完整，成效並不好。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，醫界長期以來對於醫師納入勞基法很在意，已獲得勞基法保障的護理人員長工時也沒完全改善，新部長還有很長一段路要走。

劉淑瓊認為，陳時中很了解健保和相關政策，期望他在改善醫療環境之餘，也要站在民眾立場，多關注民眾需要什麼，也希望教育民眾的就醫行為與習慣，讓醫護人員都能在健全的環境下工作。

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  • 即將接任衛福部長的陳時中（取自台北醫學大學官網）

    即將接任衛福部長的陳時中（取自台北醫學大學官網）

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