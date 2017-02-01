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《國民黨主席選戰 年味加煙硝味》拜年搶攻黃復興票 吳、洪隔空較勁

2017-02-01

〔記者陳昀、林敬倫／綜合報導〕在農曆春節期間，多位國民黨主席參選人均不得閒，仍積極下鄉拜年兼「拜票」，其中，黨主席參選人、前副總統吳敦義與尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨不約而同前往眷村拜年，搶攻黃復興票源，雙方隔空較勁意味濃厚。

由於以往黨職選舉，黃復興黨員所佔選舉人數的比例大約二至三成，因此，黃復興選票被視為具有關鍵影響力。

吳敦義前天到新北市中和區壽德新村、新店區大鵬新村等地向眷村居民拜年，昨天又安排到桃園市的楊梅、中壢及龜山區眷村拜年，密集鎖定黃復興票源重鎮。

儘管吳敦義遲到一個小時，但支持者熱情不減，不斷高喊「凍蒜！」龍昌里里長全宏志還準備了兩顆菜頭，祝福吳選國民黨主席有好彩頭。

密集訪眷村 吳敦義︰誰拔誰的樁難說

在被問到走訪眷村的行程是否有拔樁意味，吳敦義表示，他過去在中央、地方都有行政經驗，也與許多黃復興黨部的黨員關係深厚，每位候選人都有自己的基礎，「誰拔誰的樁還很難說。」

吳敦義受訪時也主動談到年金改革議題，他認為，許多軍公教人員為了社會奉獻一生，如果退休後不能過溫飽、有尊嚴的生活，政府會對人民有所虧欠。

洪秀柱昨天的拜年行程也是鎖定眷村地區，頗有回防固守黃復興票源的意味。她先出席宜蘭縣中山新村的新春團拜活動，接著再驅車趕往篤行新村參加新春團拜活動，向參與的支持者發送福袋及拜年。

向黨員喊話 洪秀柱︰反省並積極改革

洪秀柱表示，上次總統大選之所以失敗，並非民眾肯定民進黨，而是對國民黨失望，但新政府上台後的所作所為，卻讓人更失望，所以國民黨一定要爭氣，體恤民情，掌握社會脈動，拿回政權，相信這樣會讓國家變得更好。

洪強調，國民黨除了要反省之外，還要積極進行改革，在二○一八年的選舉，獲得勝選的優勢，全力以赴，達成黨確立的目標。

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  • 詹啟賢到台南市固票。（記者王捷攝）

    詹啟賢到台南市固票。（記者王捷攝）

  • 吳敦義走訪桃園眷村。（記者陳昀攝）

    吳敦義走訪桃園眷村。（記者陳昀攝）

  • 洪秀柱赴宜蘭參加團拜。（記者林敬倫攝）

    洪秀柱赴宜蘭參加團拜。（記者林敬倫攝）

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