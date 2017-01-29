集保洗錢管制名單 習馬扁上榜

2017-01-29

〔記者陳永吉／台北報導〕國際新一輪的洗錢防制評鑑預計明年啟動，因我國在二○○七年的前一次評鑑時，從合格落入一般追蹤名單，集保董事長林修銘表示，如果明年評鑑未過，台灣將被列入洗錢高風險國家，增加國內資金匯出的成本，影響金融業競爭力，集保將力拚明年能通過評鑑；他透露，目前集保建立的洗錢查詢系統，管制名單資料庫約有四萬筆人名，包括前總統陳水扁、馬英九及中國國家主席習近平等各國政要都入列。

列入管制名單 不等同有洗錢

林修銘指出，國際間對於洗錢防制日益重視，我國去年底十二月三讀通過「洗錢防制法」，將於今年六月底施行；他強調，列入名單只代表風險等級升高，若資金流向有疑慮地區，會被監控並進行通報，但並不等同有洗錢事實。

國內大型金控多已與國際反洗錢資料庫World-Check等合作，開發各自洗錢防制查詢系統，但中小型銀行、券商、農漁會、信合社等無力獨自開發，由集保在去年四月建置洗錢防制查詢系統，提供近千家會員申請使用，累積查詢筆數超過卅萬筆，已比對出約二三○○餘筆可疑名單。

一銀盜領駭客 也是榜上有名

林修銘表示，集保將在今年六月底前完成系統優化，將管制名單擴增至合乎國際標準，估可增至一六○萬到二八○萬筆名單，讓系統更加完善。

他指出，一旦被列入管制名單，金融機構對相關人的風險等級就會升高，其交易標的或是跨境交易，只要是金錢流向有疑慮地區，就會被持續監控並進行通報。

林修銘透露，目前集保洗錢管制名單資料庫約四萬筆人名，幾乎都是英文名字，有各國政府人物及其親屬或幕僚、還有一些國際罪犯，台、中、港、星等地知名華人，之前一銀盜領案的幾個跨國駭客，也是榜上有名。