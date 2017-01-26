川普批環保失控 復建兩爭議油管

2017-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國新任總統川普二十四日簽署行政命令，恢復爭議的「基石XL」（Keystone XL）和「達科他油管」計畫，並且下命油管應在美國製造，以響應他的「美國優先」政策。

川普稍後在會見美國各大車廠負責人時，稱自己在很大程度上是「環保主義者」，也相信環保，但接著就抨擊「環保已經失控」，因此「我們要讓環保（審核程序）過程變得非常簡短」。

「基石XL」延伸計畫打算斥資八十億美元興建一條長約一千九百公里的新輸油管，將加拿大油砂運送至墨西哥灣煉油廠。而「達科他油管」計畫斥資三十八億美元，要從北達科他州至伊利諾州經過印第安人保留區內的原住民聖地，建設一條長約一千八百八十六公里的輸油管。兩者分別遭遇到環保人士與美國原住民的強烈反對，前者在二○一五年遭歐巴馬政府喊停；後者在上個月，也就是歐巴馬最後執政期間，還出動陸軍工兵團以協助爭議路段油管改道為名，阻擋興建。

曾擁油管公司股份受質疑

然而，川普上台後卻立即重啟這些工程。他強調，兩項計畫在重新協商後才會復工，並會重新商討部分條款。另外，他也宣稱，「基石XL」計畫將為美國帶來二．八萬個就業機會。許多鋼鐵工人將重獲工作；如果要在美國興建輸油管，管子應在美國製造。

令人質疑的是，根據美國國務院二○一四年的環境研究，有別於川普提出的數字，「基石XL」計畫只會創造三千九百個建設工作和三十五個永久工作機會。此外，川普曾擁有「能源轉移合作夥伴公司（ETP）」的股份，該公司正是「達科他油管」的建設企業。

民眾指控川普「環保性侵犯」

川普恢復爭議油管計畫後，華府外立刻聚集了數百名環保人士抗議，指控川普是「環保性侵犯」。美國歷史最悠久、規模最龐大的草根環境組織「塞拉俱樂部（Sierra Club）」執行長布龍痛批，川普才上任四天，卻已經變成眾所畏懼的氣候危害。紐約也有大約三百名示威人士，聚集在川普國際飯店和川普大樓外頭，包括熱中政治的奧斯卡影后珍芳達也參與其中。她怒斥川普是「掠奪者的首領」，並警告油管會有漏油危險。

川普選舉時承諾，將會增加美國的國內能源生產。美國的原油進口近年來大量減少，國內製油業也繁榮發展，但仍高度依賴進口油源。加拿大是美國最大石油進口國，增加與親近盟邦的運油量，被視為改善美國的能源安全的方法之一。

加拿大總理杜魯道雖力抗全球暖化，但其政府卻大力支持「基石XL」計畫。加國自然資源部長卡爾表示，該計畫將創造四千五百個建設工作機會。藉由鐵路運送的油量也將減少。加拿大輸油管公司（TransCanada Corp）將再重新申請「基石XL」計畫許可，但仍待美國國務院檢視，於六十天內做出決定。