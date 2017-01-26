拒中國1.5兆收買 布吉納法索：不會為錢背叛台灣
布國證實中國拿鉅款誘建交
〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲二友邦布吉納法索與史瓦濟蘭，近日接受外媒訪問時表示，滿意與台維持關係且欲繼續維持友誼。布國更證實中國曾拿至少五百億美元（約一兆五六五七億台幣）誘惑他們改與中國建交，但他們「不會為錢背叛台灣」。
外交部肯定友邦堅定挺台
外交部昨回應表示，與布、史兩國關係皆穩固，我國做為負責任的國際合作夥伴，將秉持互惠互助原則，繼續深化友好關係。對於布、史兩國與我邦誼堅實穩固之發言，我政府表示肯定。
我國與聖多美普林西比斷交後，在非洲僅餘布吉納法索與史瓦濟蘭兩邦交國。布國外長巴力近日接受外媒《彭博》訪問時證實，中國北京曾拿至少五百億美元的大筆金錢，誘惑布國改和中國建交，但巴力強調，布國「不會為錢背叛台灣」。
史瓦濟蘭：台史友誼非因錢
史瓦濟蘭政府發言人塞姆蘭也表示，非常滿意與台灣的關係，台灣在衛生醫療、農業發展以及教育經費上，都給予他們很大的幫助，且塞姆蘭強調「國家友誼是基於國家利益，而不是台灣錢包有多鼓」。
台布兩國一九六一年建交，七三年一度斷交，於九四年復交。現定有雙邊合作機制，每兩年輪流在首都召開合作混合委員會，討論並擇定未來兩年合作計畫。
外交部次長吳志中去年九月率團赴布國出席第十一屆混委會會議，議定今明兩年計畫主軸為職訓、農業、衛生醫療及太陽能光電科技等。另有軍事、資安、永續發展及華語文教學等共計廿六項計畫，合作密切。
布國總統卡波雷二○一五年就職後曾數度公開表達對台布邦誼的重視，布國國會議長狄亞羅、總理齊耶鈸及外長巴力等高層都曾訪台，雙方高層互動頻仍，交流緊密。
台史兩國自一九六八年建交迄今，關係密切友好，高層互訪頻繁，每年並共同召開技術監督委員會，磋商下年度合作計畫。目前合作項目包括醫療衛生、資通訊科技、農業、職訓與電力化等建設。我國援建史國國際機場航廈及生技園區，均已完工啟用。
史國國王恩史瓦帝三世、王母恩彤碧與參議院議長梓瓦內均曾訪台；外交部次長侯清山去年也赴史國參加史王壽誕慶典，台史高層互動頻繁。
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