緊縮移民政策 川普真的要築牆了

2017-01-26

築美墨長城、暫禁難民入境

〔編譯周虹汶、張沛元／綜合報導〕選前大打反移民牌並揚言在墨西哥邊境築牆的美國新總統川普，預定二十五日在國土安全部簽署行政命令實現「政見」，除了阻斷墨西哥非法移民抵達美國的出路外，他也將下令暫時禁止難民入境，之後對中東與非洲七個「有恐怖主義傾向」國家的公民停發簽證。川普二十五日也透過推特發文，揚言將對去年總統大選中，數百萬非法移民違法投票展開重大調查。

川普二十四日晚間透過推特宣稱，隔天將是「國家安全」的「大日子」，「我們會築起那道牆！」邊境築牆是川普的招牌政見，他主張在美、墨邊境綿延三千兩百公里設置隔離牆或圍籬，可減少美國境內非法居民並掌控邊境安全，還說墨西哥會出錢。美國政府責任辦公室估計，這道牆若是以單層圍籬方式興建，每一．六公里要價六百五十萬美元。眾議院民主黨領袖裴洛西則指出，這道牆的建設成本恐達一百四十億美元。

墨嗆談築牆 就退出經貿談判

不過，二十五、六日前往美國華府商議安全、移民與貿易問題的墨西哥經濟部長瓜哈爾多直接亮出底線，謝絕在談判中討論邊境築牆問題，遑論「讓墨西哥付錢」。他警告，如果美方敢提出此議題，就會立即退出談判。

難民議題則是川普本週搞定邊境安全後的主力焦點。熟悉內情者指出，川普二十五日下午將針對移民展開一連串追擊，不許難民入境的禁令預計維持數月，直至更嚴格的審查措施上路；稍後頒布的另一道行政命令，更將對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門公民停發簽證。白宮發言人史派瑟二十四日指出，待川普提名的國務卿提勒森正式上任，上述審查程序就會由國務院及國土安全部進行。

針對特定國家公民 停發簽證

為免美國遭聖戰士攻擊，川普競選期間強打穆斯林入境禁令牌，和剛卸任的歐巴馬收容上萬敘利亞難民的政策作對。但川普和他提名的司法部長人選塞森目前口徑一致強調，對外籍入境者設限，旨在避免特定國家具有威脅性的民眾進入美國，絕對無關這七國主要信奉的伊斯蘭教，力圖擺脫歧視與違憲疑慮。

揚言調查 非法移民違法投票

此外，儘管查無實據並遭各界斥為無稽，堅信選舉舞弊的川普二十五日在推特上宣布，將要求就去年十一月總統大選的舞弊進行調查，包括在兩個州登記投票的非法移民，甚至是已亡故但卻仍投票之情事；川普說，美國投票程序將因調查結果而更為強化。川普在去年總統大選中靠拿到較多選舉人票而勝出，但在普選票上卻慘輸對手民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓近三百萬票，川普對此一直耿耿於懷。