辜成允驟逝 妹婿張安平接掌台泥集團

2017-01-24

張：我不是救火隊 沒接班問題

〔記者楊雅民、林惠琴、邱燕玲／台北報導〕台泥董事長辜成允上週六（二十一日）晚間參加喜宴後摔傷送醫，因腦部嚴重受創昨清晨去世，享壽六十三歲。台泥集團旗下台泥、中橡、信昌化昨召開臨時董事會，推舉辜成允妹婿、雲朗觀光執行長張安平接任三家公司董事長。張安平強調，台泥沒有接不接班的問題，「我不是救火隊，我在水泥業快四十年了，也做過水泥業的董事長，水泥我不是門外漢」。

總統府哀悼：台灣產業界損失

總統府昨表示，辜成允先生辭世，是台灣產業界的損失，我們除了感到哀悼與不捨，也請辜先生的家人節哀珍重。

辜成允是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，二○○一年因兄長辜啟允癌逝而接下集團重擔，當時集團負債逾三百億元。辜成允接班後，在十餘年間帶領台泥翻轉為大賺百億元，他曾說：「對於這個姓氏，已經無愧了。」

張安平表示，辜成允是很細心、一步一腳印的人，實在很難找到像他這麼好的董事長，他的驟逝，對大家都是個意外；張安平說，老太太（辜嚴倬雲）至今不知辜成允過世的消息，怕對她打擊太大，拜託大家不要去吵老人家，他們會用他們的方式告訴她。

張安平指出，他昨上午與主要幹部碰面，大家都承諾要共同把辜董事長留下的計畫做好，甚至做得更好；辜成允去年底就已把今年計畫做好，「二○一七年顯示的數字都會比二○一六年好」。

辜兒子辜公愷接班否 外界關注

外界關心辜成允兒子辜公愷的接班問題；張安平說，辜公愷已經在集團的儲備幹部訓練計畫裡，台泥是上市公司，所有專業經理人都要經過培訓，再經董事會通過。

張安平是嘉泥創辦人張敏鈺之子，是前台泥董事長辜振甫的女婿，十二年前辜振甫過世後，他曾進入台泥擔任副董事長，協助辜成允處理龐大債務、調整台泥體質；二○一一年十一月，張安平的哥哥、嘉泥前董事長張永平爆發內線交易案，他也臨危授命接下嘉泥董事長一職，扛過過度期，才把嘉泥董事長的棒子交給張永平的兒子張剛綸。

台泥股價昨開低，但在張安平出面信心喊話後，台泥尾盤走高，終場收在卅五．七五元，上漲二．二九％；嘉泥股價更大漲八％，收在九．七二元。