蕭萬長挺詹 劍指吳敦義？

2017-01-24

記者施曉光／特稿

詹啟賢昨宣布參選國民黨主席，除了宣告與國民黨主席洪秀柱割席分坐，背後最大意義仍在於不讓吳敦義原本在洪、吳、郝、韓四方會戰的格局下，囊括本土藍票源，獨吃自痾。然更招眼的，莫過於堪稱藍營中南部重量級本土人物蕭萬長的表態。

雖以蕭、詹關係而言，蕭挺詹，自然不在話下，但在先前黨內本土勢力幾乎一面倒挺吳敦義的情況下，蕭萬長不支持馬英九的副手，反而公開幫忙吳的競爭對手，箇中意涵也就耐人尋味。尤其當年詹、蕭兩人都在「馬金體制」下有「水土不服」的傳聞，這次蕭萬長挺詹爭霸，與自稱無論情感或理智都無法與馬切割的吳敦義分食本土票源，很難不引人聯想。

據了解，去年十二月，曾有十多位馬政府時期的國策顧問與蕭萬長餐敘，席間，蕭萬長對國民黨在洪秀柱主政下的發展與路線，表達十分憂慮，但顯然他也對吳敦義掌握黨機器不放心。

回想二○○八年國民黨重返執政的榮耀光景，不可諱言，當時蕭、詹兩人濃厚的本土色彩與專業形象，確實對國民黨在政治光譜上產生平衡效果；但國民黨拿回政權後，蕭、詹與權力核心圈格格不入的風聞，每每不脛而走。前者只能當一個沒有聲音的副手，四年時間一到，急流勇退；後者則是不得其志，悻悻然離去。

馬副手之爭 傳蕭吳有心結

當年馬英九競選第二任總統的副手人選，在藍營喧嚷多時，雖然蕭萬長曾說過「只做一任」，最後「吳上蕭下」，表面上看似合理，但在黨內沸沸揚揚之際，蕭萬長也確曾一度頻頻公開活動，自稱身體健康，被外界解讀不排斥繼續連任副總統。但就在他出訪期間，國內有人放話「馬吳配」已成定局，後來蕭萬長也主動宣布不連任，外界解讀為遭逼退，甚至還有所謂「蕭吳心結」之說，因此，這次蕭萬長的挺詹動作，是否項莊舞劍，實頗堪玩味。