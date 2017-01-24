蕭讚詹 可承擔國民黨復興責任
2017-01-24
〔記者林良昇／台北報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢，昨宣布投入黨主席選戰，前副總統蕭萬長出面力挺，還打「馬英九牌」，強調詹在「馬蕭配」時出任競選總幹事，協助馬走入地方，詹在過去工作內容卓越，可為國民黨的復興承擔責任，帶領國民黨走出谷底，重新贏得人民信任。
蕭萬長出席詹啟賢參選記者會時指出，他認識詹啟賢超過二十年，知道詹是有情有義的「能革者」，在他擔任行政院長組閣時，放棄美國籍擔任衛生署長，革新全國的醫療，並於九二一大地震時整合全國公私立醫院投入救災，成果有目共睹。
蕭萬長也說，國民黨提名他與前總統馬英九參選正副總統時，詹啟賢主動歸隊、出任競選總幹事，協助馬走入地方，拉近馬與民眾的距離，讓「馬蕭配」高票當選；去年又在國民黨於谷底時，承擔責任、擔任首席副主席，承擔艱難、任勞任怨，值得黨員信賴。
蕭萬長表示，詹啟賢是有能力解決問題的幹才，在奇美醫院、國光生技的表現傑出，不但能救人醫病，也是能拯救企業的管理人才，可以帶領國民黨脫胎換骨，重新再起。
蕭萬長強調，國民黨現已風雨飄搖，黨主席是聯繫黨存亡的職位，他感佩詹啟賢願意在此刻挺身而出，為國民黨復興承擔責任，相信詹能帶領國民黨走出谷底，重新贏得人民信任。
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