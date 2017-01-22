上班第一刀 砍歐版健保

2017-01-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫就任美國總統的川普，初次坐在白宮橢圓形辦公室的首要之務，即為簽署廢除前任總統歐巴馬招牌政績「可負擔照護法」的行政命令，指示聯邦政府各部門，設法將該法造成的經濟負擔降至最低，為日後國會予以全面廢除或部分替換揮出第一刀。

川普於華府時間二十日正午完成總統就職宣誓後不久，即迫不及待進入白宮開始辦公；而川普新官上任的三把火，第一把不偏不倚燒向飽受其批評的前任總統歐巴馬任內一大政績—暱稱為「歐版健保」的「病患保護與可負擔照護法」。川普在媒體的見證下，簽署一道行政命令，指示聯邦政府相關部門採取措施，以舒緩該法案對州政府、保險公司、甚至民眾所造成的經濟負擔。

歐巴馬於二○一○年拍板定案的這項醫改法，旨在提供全體美國人可以負擔的醫療保險，是其任內引以為傲的施政成果之一。然而，儘管該法立意良善，但亦不乏為人詬病、甚至引發違憲疑慮之處，包括針對所有公民強制納保，被質疑侵犯個人選擇自由；由政府補助保費，被認為是對其他人民變相加稅；法案由聯邦政府通過，費用卻由州政府負擔，被視為侵犯聯邦憲法賦予州政府的權力等。

出於上述爭議，川普在競選期間和勝選之後，數度將砲口瞄準該法，稱該法是陷美國經濟狀況於危機的「災難」，揚言上任首日就要予以廢止；川普也確實行其所言，兌現承諾。

專家認為，川普這項行政命令最大的效應在於令「歐版健保」個人條款難以實行，而這可能導致個人保險市場的混亂。