年金15年改革完成後 立委：高階公教仍領6萬多 還是太高

2017-01-20

「在職勞工都不一定有這個薪水」

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府年改會的年金改革方案出爐，依據試算資料顯示，高階公教人員在十八％歸零後，仍可領有約六萬元的退休金。民進黨立委莊瑞雄昨大嘆，在職勞工都不一定有這個薪水，認為這樣的退休金「還是太高」；立委黃偉哲也表示，「天花板還有再調整的空間」。

根據試算資料，一位任職三十五年、於一○○年退休的簡任十二職等主管，月退休金七萬多元，還加上十八％優惠存款兩萬多元，若按照年改方案計算，十五年後的月退休金仍有六萬多元；這比一般勞工確實仍優渥許多，但這樣的方案，仍遭同為十二職等的勞動部技監、全國公務人員協會理事長李來希強烈抨擊。

黃偉哲認為，現行改革方案「差距還有縮小空間」，雖然軍公教提撥的退休金較多，但依比例來說，還是國家出大部分，「費率還是不合理」。以年改會提供的資料來看，軍公教改革後領的退休金，還是跟勞工領的錢差距很大，應該在天花板跟地板標準間「求一個可以接受的平衡點」；莊瑞雄也認為，大家應該將心比心，六萬對勞工朋友來說，「看得都會流口水」，改革調降的比例應該還可以再調整。

民進黨立委王定宇則認為，年金改革不是要把所有人拉到同一水平，地板與天花板間的差距原本就存在，雖然差距太遠會有相對剝奪感，但「太近也不對」，現在的問題在於，如何保障個人最低生活所需，也就是「低不要低於地板、高不要高於天花板」。王定宇強調，地板與天花板的標準訂定「還要討論很久」，未來還要看立法院內的討論如何進行，才能有最終定案。