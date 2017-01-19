蔡談出訪：中國很注意我們
2017-01-19
英捷專案走過「四加一」 行程順利沒波折
〔記者蘇芳禾、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統剛結束出訪中美洲宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多等四個邦交國，並過境美國休士頓和舊金山。民進黨中常會昨邀相關部會首長報告總統出訪的「英捷專案」，總統指出，這次行程順利，在這期間，「中國也很注意並且觀察我們」。
蔡總統出訪期間，中國遼寧艦航經台灣海峽，奈及利亞也遭北京施壓要求將我駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」。
對於此次出訪，總統說，這次出訪很緊湊，走過「四加一」，相關國家對台灣都很好，「這期間，中國也很注意並且觀察我們」，整個外交行程，這次走來算是順利，沒什麼波折，是順利的行程。
國安會秘書長吳釗燮報告表示，未來對邦交國之合作模式，將跳脫以往較著重單純或單向外援的作法，轉為走向以協助經濟、社會發展為重心的雙邊合作模式，並強化經貿與市場雙邊合作上的角色。
挹注新南向 海外信保基金增20億
此外，僑委會表示，行政院已原則同意挹注海外信保基金十二億元，加上公民營銀行將配合捐助八億元，合計廿億元全部增資後，基金淨值將自現在的十一．五億元，大幅成長到卅一．五億元。這是一九八八年政府投入創立此基金後，首度再次投入資金。
海外信保基金董事長林寶惜說，此次增資以承作倍數十倍算，能使基金操作空間擴大到三百一十五．六億元，可望提升保證業務能量。僑委會委員長吳新興表示，可嘉惠更多台商，增加新南向動能。
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