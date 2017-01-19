新聞透視》金門最前線 兩岸破冰船？
2017-01-19
記者林良昇／特稿
海基會董事長田弘茂昨天拋出期待與海協會長陳德銘在金門見面的議題，海協會則透過「負責人士」重申了所謂的九二共識「試金石說」，但對於台灣而言，蔡政府要釋出善意，「金門」的確是個好切入點。
金門在兩岸關係上有特殊意義。金廈僅一海之隔，現在也是兩岸交流最密切的地方，從一九九○年代的「金門協議」、扁政府時期推動的「小三通」，到馬政府時期的「夏張會」，都有其歷史意義，兩岸若要重啟聯繫，除了在金門外，還能有其他地方嗎？
蔡政府上台以來，對北京釋出善意顯而易見，只是卡在「九二共識」這四個字，北京在五二○後不間斷對台文攻武嚇，加上最新的輿論戰攻勢，兩岸人民的情感早被棄之不顧，只是印證了關係的薄弱和虛假的和平，九二共識依舊只是國共建立在謊言上的共識。
前國民黨副主席詹啟賢曾於專訪時坦言，若回頭去看所謂的九二共識，從來沒有講「幾表」，「一中各表」是馬英九自己加上去的，而一九九二年會談的時候，也從未有文字上的九二共識；揭開面紗，國民黨對九二共識的解釋也只是各唱各的調，根本說服不了任何人。
回過頭看，田弘茂突然拋出「金門」，戰略意義上是再度提醒北京，溝通大門仍然敞開著，可以想像，在不久的將來，民進黨政府若真的和中共重啟談話了，可能從金門開始，雖然現在的可能性很低。
只是一般認為，在中共十九大之前，兩岸冷和態勢大致會維持，未來對台灣而言，挑戰則是更加嚴峻，台灣人民在乎的是，在川普上台、中共十九大後的局勢演變，台灣準備好了嗎？為了守住台灣利益，蔡政府一點也馬虎不得。
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