相思樹皮煉毒 網拍外銷4大洲
提煉ＤＭＴ 警扣170公斤
〔記者邱俊福、吳欣恬／台北報導〕三十八歲男子蔡毅彬自詡「科技農夫」，竟涉嫌以相思樹皮提煉國內新興二級毒品「二甲基色胺」，外國俗稱「ＤＭＴ」，再透過eBay拍賣網站，以健康草本茶食品、台灣相思樹名義，銷往美、日、韓、紐、澳與歐洲，刑事局偵一大隊逮捕蔡嫌與協助載運原料的蔡父，查扣製毒機具、成品一百七十公斤、原物料四百五十公斤，這也是國內首次查獲用相思樹皮製毒案。
警方說，蔡嫌從科技大學畢業，曾在多家知名電子公司任工程師，具備電機、工程背景，自稱當初擔任工程師時，帶國外客戶參觀寺廟，對方指稱廟旁的相思樹林可提煉「東西」，在國外很賺，便自己找文獻研究，成功提煉出「ＤＭＴ」。
犯案3年 辯稱賣染色劑
警方說，蔡嫌犯案長達三年，皆透過拍賣網站，根據品質好壞，以每公斤一至兩萬元銷往海外，如以澳洲每公克市價約兩百五十元澳幣（合台幣五千七百元）計算，查獲的成品一百七十公斤，市價達九億多元。
蔡嫌到案後自詡為「科技農夫」，稱台灣有一種特有相思樹的樹皮含有較多量的「ＤＭＴ」，他以此提煉有機「農產品」。原本蔡嫌還向警方辯稱只是賣染色劑，事後才坦承製毒，且於苗栗買地欲擴大規模，訊後被台中地院裁定羈押。
去年八月，澳洲邊境執法局多次攔查自台灣寄送的包裹，發現褐色粉末是「二甲基色胺」，刑事局接獲通報後追查，發現蔡嫌從事製造、運輸及販賣「ＤＭＴ」，且由六十歲蔡父協助於台中山區撿相思木，取得毒品原料。專案小組日前在蔡嫌位在台中市沙鹿區的製毒地點逮獲父子，搜出毒品、製毒工具等贓證物。
二甲基色胺 迷幻藥來源
中興大學森林系特聘教授王升陽指出，相思樹屬全球有一千兩百多種，包括樹皮和樹葉都含有「二甲基色胺」，傳統上就是迷幻藥來源，但相思樹皮中的「二甲基色胺」含量僅約○．三至○．五％，若未經萃取，對人體應不致有毒害；警方也說，蔡嫌以多次製程提煉，毒蟲若想靠相思樹解癮，用啃的、煮的、燒的都沒用。
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