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分析師看脫歐… 啟動再說

2017-01-18

三月底才有更具體細節出爐

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國首相梅伊公布脫歐計畫。分析師表示，除了出人意料地宣布與歐盟達成的任何協議將交由國會投票表決外，她演說的其他內容並無新意，可能要等到三月底正式啟動脫歐程序後，才會有更具體細節出爐。

券商Securequity分析師阿薩爾（Jawaid Afsar）表示，梅伊的演說內容並無新意，很多都是已知訊息，然而，隨著英鎊反彈，美元買家將承受壓力；這個演說給了一些方向，但實際的考驗須等到「里斯本條約」第五十條啟動之後，未來英國脫歐程序肯定不平順。

英放話︰低企業稅爭取外商

梅伊在演說中表示，英國一旦離開歐盟，將不會續留歐盟單一市場，將力爭與歐盟達成最好的協議，否則將以低企業稅爭取外商投資；市場投資人對此反應佳，這也是英鎊兌美元匯率強彈的主因。

不過，英國在野的工黨黨魁柯賓日前批評，執政的保守黨想要一個低稅、小政府去管制的英國，這對英國的未來是錯誤的做法。

歐亞集團分析師拉曼（Mujtaba Rahman）表示，梅伊的演說是試圖對歐盟修補關係，凸顯英國沒有對抗性，但他預測歐盟將堅守單一市場和關稅同盟的強硬底線。他說：「儘管英國癡心妄想，歐盟不可能展現彈性，尤其是今年德國和法國將舉行大選。」

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