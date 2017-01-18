接見伍佛維茲 蔡：不應滿足目前成就
2017-01-18
〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨接見美台商業協會理事主席伍佛維茲大使一行時表示，美國是台灣最重要的貿易夥伴，過去累積很多成功合作經驗，台美關係不應滿足於目前成就，應持續向下一個雙邊經貿關係里程碑努力。
現任主席伍佛維茲在美國政府服務廿四年，曾擔任國防部副部長，二○○五年退休後還曾擔任過世界銀行總裁。
蔡總統表示，多年來，美台商業協會支持台美雙邊經濟安全合作，持續透過聯繫美國行政與立法部門、投書主流媒體及辦台美產業經濟研討會等方向，不斷強化台美夥伴關係，也向美國社會說明台美經貿關係的重要。
美國總統當選人川普將於廿日就職，蔡表示，從過去到現在，美台商業協會是台灣重要盟友與堅實夥伴，這次訪台正好適逢美國新政府將上任的關鍵時刻，相信變動中的世界局勢，「更加強穩固台美經貿關係是我們台美經濟成長的重要基礎」，會一起尋找創造，把握發展新機會。
蔡總統也提到，台灣內部處於經濟轉型重要階段，新的一年最重要是提升經濟，除聚焦產業，也會加速推動結構轉型，全面擴大基礎建設投資，為經濟成長注入新活力，相信台美雙方在振興經濟作為中會找到新合作模式。
蔡總統表示，無論是雙邊自由貿易協定或其他推動經濟整合方法，透過更好、更多協商討論，創造更好投資貿易環境，希望美台商業協會繼續支持協助。
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