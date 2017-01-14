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威權退出// 政大移走蔣校長 跨出第一步

2017-01-14

組委員會 討論兩銅像遷移案

〔記者吳柏軒、蕭玗欣／台北報導〕校園轉型正義起步走！政治大學校務會議昨天通過學生提案，將由十一名師生組成蔣中正銅像處置委員會，開始討論是否挪走創校校長蔣中正的兩座銅像，為掃除威權殘影跨出一大步。

民國十六年，國民黨創立中央黨務學校，兩年後改制為中央政治學校，卅四年改制為政治大學至今。首任校長蔣中正從十六年任職到卅六年，被奉為「永久名譽校長」。校內目前還保存兩座「蔣公銅像」，一座採坐姿、放在圖書館內；另一座是騎馬戎裝造型，立在後山圓環。

蔣中正創校 被奉為永久校長

政大校園內隨處可見黨校遺風：圖書館命名為「中正圖書館」；校訓則沿用黃埔軍校校訓「親愛精誠」四字；校歌歌詞也出現兩次「吾黨」字眼，前年引爆學生罷唱風潮，如今政大也同意啟動修改程序。

政大學生社團「政大野火陣線」去年發起張貼二二八事件受難者人物海報，卻遭到駐警隊阻擋撕除，學生認為校內仍殘存威權體制，因此決定提案遷移蔣公銅像。

政大研究生學會會長徐子為說，去年三、四月就提案，校務會議卻延宕了九個月，昨日才開始討論，正反雙方激辯三、四小時，反對者認為蔣中正對政大有特殊意義，功過應一併討論；但徐子為強調，政大身為人文大學，應率先落實轉型正義，移除威權銅像就是第一步。

昨天校務會議由副校長陳樹衡主持，結果五十二票贊成、十六票反對，政大將成立銅像處置委員會，由國發所教授李酉潭當召集人，其他成員包括七名教授、三名學生，如果做出處置銅像決議，再送回校務會議決議。

台灣大學歷史系教授花亦芬認為，台灣長期坐視威權形象的蔣公銅像侵入校園，既不正確又病態，肯定政大終於從善如流。

劉宏恩：若非黨校 為何要擺

政大法律系副教授劉宏恩指出，校園內殘存兩座蔣公銅像，還比真人大兩、三倍，已是世界罕見的荒謬事，若只因蔣中正是校長，那歷任每個校長都該比照辦理，外界一直稱政大為「黨校」，也讓師生備覺窩囊，「若非黨校，為何要擺放黨國威權的銅像呢」？

政大方姓學生說，銅像曾引爆多次抗爭，進入體制內討論是好的開始。

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  • 政治大學前身是國民黨創立的中央黨務學校，首任校長蔣中正被奉為「永久名譽校長」，校內目前還保存兩座「蔣公銅像」，一座採坐姿、放在圖書館內。政大校務會議昨通過學生提案，組成蔣中正銅像處置委員會，開始討論是否挪走創校校長蔣中正的兩座銅像。（記者黃耀徵攝）

    政治大學前身是國民黨創立的中央黨務學校，首任校長蔣中正被奉為「永久名譽校長」，校內目前還保存兩座「蔣公銅像」，一座採坐姿、放在圖書館內。政大校務會議昨通過學生提案，組成蔣中正銅像處置委員會，開始討論是否挪走創校校長蔣中正的兩座銅像。（記者黃耀徵攝）

  • 政治大學「蔣公銅像」，一座是騎馬戎裝造型，立在後山圓環。（記者黃耀徵攝）

    政治大學「蔣公銅像」，一座是騎馬戎裝造型，立在後山圓環。（記者黃耀徵攝）

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