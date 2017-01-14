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香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境

2017-01-14

衝破封鎖線企圖施暴 與警對抗

〔記者邱俊福、鄭淑婷、朱沛雄／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會三位議員應邀來台參訪，七日凌晨飛抵桃園機場時，遭愛國同心會等團體成員滋擾，險遭毆打，外傳有人刻意指使黑道「暴力接機」，警方除了查出四海幫海巨堂堂主陳子俊率眾鬧場，予以檢肅到案、裁定收押之外，另查知，當天衝破警方封鎖線企圖施暴的三嫌，其中一嫌竟是中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋，警方日前已約談他到案，訊後依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署。

「白狼」張安樂是竹聯幫元老，創立「中華統一促進黨」，該黨成員不乏有竹聯幫背景。

機場事件後，航警局調閱監視器清查，鎖定張安樂的四十歲次子張瑋、自稱統促黨道玄黨部主任委員的四十三歲男子郭啟源、卅七歲男子余學誠，他們與另三男拉開紅繩封鎖線，衝向黃之鋒等人企圖施暴，航警攔阻時遭到肢體對抗，有航警因而受傷，場面混亂。

張瑋到案 承認到場抗議沒打人

警方事後發出約談通知書，張瑋於八日下午到案說明，應訊時指自己有工作，是統促黨員，承認到場抗議，否認施暴，他與郭、余被依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署，檢察官複訊後，三人均請回。據悉，張瑋已出境。

張安樂有三子，長子綽號「小胖」張建和，八十七年於北市民生東路的ＫＴＶ前，跟四海幫火併，混亂中遭對方刺殺身亡；次子張瑋在墨西哥經商，經常往來國內外，小兒子張珣長年陪伴父親身邊。

統促黨、四海幫都到 警：非巧合

一○三年四月，白狼張安樂糾眾到立法院「反反服貿」，媒體就在行列中發現張瑋、竹聯幫熊堂副堂主小杜等身影，小兒子張珣則是張安樂的貼身護法之一。

此次機場暴力接機事件，有竹聯幫背景的統促黨與四海幫同步出動，警方認為並非巧合，將調查兩幫是否合流介入政治暴力。

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  • 香港立法會三位議員及黃之鋒七日應邀來台，險遭暴力毆打，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋當天衝破警方封鎖線企圖施暴，遭警方壓制（倒地者，讀者提供）。

    香港立法會三位議員及黃之鋒七日應邀來台，險遭暴力毆打，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋當天衝破警方封鎖線企圖施暴，遭警方壓制（倒地者，讀者提供）。

  • 中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋。（資料照）

    中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋。（資料照）

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