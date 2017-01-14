北京操弄奈國 蔡英文：無助兩岸關係

2017-01-14

〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡英文總統在薩爾瓦多當地時間十三日上午與隨行媒體早餐會，針對中國施壓台灣非邦交國奈及利亞政府的情況，總統表示，注意到中國大陸是有一些動作，這對兩岸關係及兩岸和平穩定沒有助益，大陸當局應坐下來想一想，這策略有多少效益，對區域和平穩定有多少幫助。

李大維指蔡人格特質 讓外交加分

在被問及我方的因應策略時，總統僅說，不一樣的情況，會有不一樣的策略。

在蔡總統出訪中美洲友邦之際，中國運作奈及利亞，逼使設在首都阿布加的我國代表處遷往第一大城拉哥斯。中國外交部長王毅日前稱，奈及利亞基於「一中原則」，已要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」。

此外，美國川普政府上台後，我方是否擔心在美中角力過程被當成「籌碼」？總統表示，台灣的整體國力並不是小國家，在處理與友邦及周邊關係，不希望因此造成內部的分歧，希望有更多力量展現台灣人民意志力，並以台灣利益為優先。

總統在早餐會表示，經過兩次出訪後，將做出總整理，並對我邦交國家所重視的經貿政策，提出配套的措施，建立與友邦更穩固的外交關係。

對於與友邦關係，總統表示，這次與友邦元首的互動中，看到中美洲不僅脫離原本動亂時期，對於和平的期待，當地政府也都聚焦在經貿發展，包括如何提振經濟、基礎建設、教育人才培育及醫療衛生事項等。所以，我方外交上做法已從過去著重單向的外援，希望走向強化經貿與市場等雙邊合作的角色。被問到友邦可能在經貿合作過程出現貪污的問題，總統認為，當這些國家進入民主化進程，就會對透明化有更多的要求。

尼國對台部分媒體報導 表達不滿

對於這次出訪，外交部長李大維表示，元首外交是非常重要且無法取代的外交工作，例如宏都拉斯總統稱蔡總統為「宏國最愛的女兒」，尼加拉瓜總統稱蔡總統為「姊妹」，瓜地馬拉總統對蔡總統說出「瓜國就是您的家」，總統的人格特質，達到外交上的意外效果。

不過，李大維透露出訪期間發生的外交事件，表示尼加拉瓜向我方抗議有媒體報導稱尼方接待總統訪問團不周的說法，我駐尼加拉瓜大使莊哲銘為此在當地召開記者會說明。李大維表示，尼方認為，尼國奧蒂嘉總統所見的外國元首團，第一個就是蔡總統，是非常特別的優先，對於報導內容，尼國也對我方表達不滿與憤怒。

蔡總統七日至十五日展開「英捷專案」，出訪中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，在薩爾瓦多停留一夜後，總統將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間十五日返抵國門。