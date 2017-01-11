黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期日本輸台食品公聽會、年金改革分區座談及香港眾志秘書長黃之鋒來台等活動，皆出現疑似黑衣人暴力鬧場事件。民進黨立委陳其邁昨指相關團體背後疑似有中國在支持，除要求警政署長陳國恩負責，並質疑內政部何以沒清查相關團體資金申報，也要求內政部要有更強力作為。
除惡務盡 要求葉俊榮說明
時代力量立委徐永明認為，警政署雖有開記者會說明辦案等善後過程，但年金改革分區座談被鬧場，已經是政治事件，並非警政署層級能處理，內政部長葉俊榮應該知道問題嚴重性，有必要更主動出面說明始末及未來如何處理，否則未來改革會走不下去。
陳其邁表示，此事挑戰台灣民主、人權的底線，眾所周知，在這些抗議活動中，犯案、鬧事者應為幫派嘍囉、小弟，幕後應有組織犯罪介入，而非單純的政黨黨員，內政部應「除惡務盡」，對此進行大規模掃黑。且黃之鋒的班機一到台灣就被掌握，也有資料外洩疑慮。
質疑背後有中國支持
陳其邁指出，香港反港獨都是「大圈仔」在動員，而台灣此類政治團體或幫派疑有中國在支持，但愛國同心會、中字輩等統派團體都沒申報資金，內政部也沒在清查和處罰，對此沒作為大家當然都憤怒，警政署長一定要負責強力掃蕩，內政部更要有強力作為。
民進黨立委李俊俋認為，日本食品公聽會、年金改革座談等，都是要讓更多人了解議題的程序，但有人為對抗而對抗、為鬧事而鬧事，甚至有民代帶人進場，警政署除事前規劃應更細膩，當下更應立即排除鬧事者，不能讓他們藉自由名義，導致會議無法進行。
批警署不及格 陳國恩待觀察
對於黑衣人鬧場事件頻傳，民進黨立委王定宇表示，在上述年金改革座談等活動中，總有一群黑衣人要讓活動辦不成，類似狀況，警政署在事前預防、事中制止與事後追究都不及格，更讓基層員警付出很大代價，「陳國恩已被列入待觀察狀態，應亡羊補牢」，若做不到，讓全世界看到在台灣的中國黑幫，可以用這行為討好中國老大，「那就可以換人做了」。
立委劉櫂豪表示，近期事件特定群眾不尊重且暴力相向，警政單位卻束手無策或無積極作為，沒人相信這些黑衣人會自動自發到場，背後是否與中國有連結，警政及國安單位應積極了解；他強調，若國家對類似事件未積極介入，讓所有人無法在台灣積極發聲，恐成寒蟬效應。
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