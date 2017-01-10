奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
2017-01-10
〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統「英捷專案」出訪，台灣時間今天清晨將從宏都拉斯飛抵尼加拉瓜。台、尼兩國一九五五年建交，一九八五年時，左翼領袖奧蒂嘉首次當選尼國總統時，因不滿台美聯手支持反政府軍，不僅訪問北京、與中國建交並與我國斷交；直至一九九○年，尼國右翼政黨再次上台，才與我國復交，並與中國斷交。
奧蒂嘉二○○七年重掌政權，並在去年二度連任成功，蔡總統此次出訪便是出席奧蒂嘉的總統就職典禮。二○○九年，當時總統馬英九往訪，曾五次被奧蒂嘉放鴿子，加上日前傳出我國安團隊赴尼勘察過程不順利，雖外交部與國安局紛紛否認，均再三強調邦交穩定，但種種跡象仍使蔡總統此次出訪尼國備受矚目。
中國近來透過「中國—拉美基礎設施合作論壇」拉攏拉美國家，更在二○一二年宣布投入四百億美元建設尼加拉瓜運河，外交人士認為，中國在尼國影響力日增，將導致台尼邦交不穩。但該運河工程問題甚多，民眾抗議頻傳，加上巴拿馬運河擴建工程去年竣工，該中資公司上月停牌，奧蒂嘉近期已少談運河案。我駐尼加拉瓜大使館統計，截至二○一五年為止，我國在尼國累計有效投資金額近一億三千萬美元，以紡織成衣業、旅館業為主。國合會現與尼國則有包括技職教育、農業發展、提升金融服務與地理資訊應用系統等十六項計畫正在進行。
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