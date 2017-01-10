| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 焦點

奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目

2017-01-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統「英捷專案」出訪，台灣時間今天清晨將從宏都拉斯飛抵尼加拉瓜。台、尼兩國一九五五年建交，一九八五年時，左翼領袖奧蒂嘉首次當選尼國總統時，因不滿台美聯手支持反政府軍，不僅訪問北京、與中國建交並與我國斷交；直至一九九○年，尼國右翼政黨再次上台，才與我國復交，並與中國斷交。

奧蒂嘉二○○七年重掌政權，並在去年二度連任成功，蔡總統此次出訪便是出席奧蒂嘉的總統就職典禮。二○○九年，當時總統馬英九往訪，曾五次被奧蒂嘉放鴿子，加上日前傳出我國安團隊赴尼勘察過程不順利，雖外交部與國安局紛紛否認，均再三強調邦交穩定，但種種跡象仍使蔡總統此次出訪尼國備受矚目。

中國近來透過「中國—拉美基礎設施合作論壇」拉攏拉美國家，更在二○一二年宣布投入四百億美元建設尼加拉瓜運河，外交人士認為，中國在尼國影響力日增，將導致台尼邦交不穩。但該運河工程問題甚多，民眾抗議頻傳，加上巴拿馬運河擴建工程去年竣工，該中資公司上月停牌，奧蒂嘉近期已少談運河案。我駐尼加拉瓜大使館統計，截至二○一五年為止，我國在尼國累計有效投資金額近一億三千萬美元，以紡織成衣業、旅館業為主。國合會現與尼國則有包括技職教育、農業發展、提升金融服務與地理資訊應用系統等十六項計畫正在進行。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 邦交
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.