蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會

2017-01-09

針對近期台海情勢 深入討論

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕蔡英文總統「英捷專案」在當地時間七日上午抵達休士頓，前往下榻的ＯＭＮＩ飯店時，車道旁已掛起國旗，僑胞們也齊聚歡迎蔡總統到訪。據指出，總統稍事休息後與特別前來休士頓致意的美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

眾議員費倫侯 直呼台灣總統

消息人士指出，相當友台的佛訥是川普交接團隊的成員，也是促成「川蔡通話」的關鍵人物，去年十月佛訥訪台時，蔡總統接見以「長期的摯友」稱之。主張積極軍售台灣的薛瑞福在川普下一波人事安排中，被認為很有可能進入國防部擔任亞太助理部長。

電話或接見 與美方人士晤談

總統一行在休士頓過境停留一晚後，將在當地時間八日下午續搭長榮專機訪問宏都拉斯。總統也在八日上午以電話及接見等方式密集與美方人士晤談。包括接受美國共和黨大老、聯邦參議員麥肯（John McCain）的電話致意，並接見曾參與共和黨內總統初選的德州參議員克魯茲（Ted Cruz）及德州州長艾伯特（Greg Abbott）等人。

總統在休士頓停留期間受到熱情的款待，專機抵達時，除美國在台協會理事主席莫健及我駐美代表高碩泰登機迎接外，德州眾議員費倫侯（Blake Farenthold）也在停機坪歡迎蔡總統，他並親自擔任嚮導，陪同蔡總統及隨團立委參訪市區，還出席歡迎蔡總統的僑宴活動。費倫侯受訪時表達希望可以提升台美兩國關係並促進就業，他也在臉書上秀出與小英的握手照，並直呼「台灣總統蔡英文（Taiwan President Tsai Ing-wen）」。

蔡過境美 國際媒體高度關注

蔡總統在休士頓過境是由外國元首訪美時負責安全維護的美國國務院外交安全局（ＤＳＳ）總綰維安工作，外交安全局也照往例給予高規格接待；車隊有美方特勤、休士頓警方，蔡總統行程，沿路交管，並由警車、十多輛重機開道。蔡總統這次二度過境美國，國際媒體也高度關注台美雙方互動，包括美聯社、路透、半島電視台及日本放送協會都派員到蔡總統下榻飯店採訪。

蔡總統在當地時間七日下午與隨行立委、官員參訪休士頓美術館、安德森抗癌中心。休士頓美術館以「有私人活動」為由，淨空部分時段給總統一行參觀，有趣的是，總統也參觀正在美術館展出的國立故宮文物，該展覽名稱，就稱作「帝王品味─國立故宮博物院精品展」。