冷眼集》明人竟說暗話
記者鄒景雯／特稿
明人不說暗語，聰明人也不打啞謎。民進黨執政，竟讓「黑衣人」在光天化日之下，高頻率地進入公共領域橫行，這是警政署所謂「向來尊重民眾言論表達自由」，「公平合理考量人民集會權利」，「依法行政並嚴正執法」的正常現象？主管官署口出這種顢頇卸責之詞，究竟是誰的問題？
五二○之後，儼然有些團體的成員，好似在台灣擁有了打人的特權。這群人，在景點，在鬧區，針對法輪功、日本旅客、香港異議者，好似只要中國不喜歡的人，他們就揮出五星旗，辱罵叫囂、恐嚇威脅、作勢打人，為所欲為，層出不窮，這是警方眼中言論表達的自由範疇？
不僅是街頭暴行，若干有關公共政策討論的公聽會、座談會現場，甚至出現砸桌傷人、阻擋入場、人身侵害等破壞他人正當集會的犯行，這當然也不屬於警方可以「公平合理」考量權利的領域。
倘若過去七個月以來，警方真是依法行政，按照現行集會遊行法等相關規定，以上所述情節全部違法，也都有明確的罰則，不會「無法可管」，而警方截至目前又移送了多少脫序者？符合「嚴辦」的比例嗎？
馬政府時代的警方可不是這樣的，猶記二○○八年中國陳雲林到台灣，台灣人拿著憲法明文規定的國旗，竟遭警察公然搶奪、折斷沒收。或是二○一五年，記者基於報導學生進入教育部事件，也被限制自由、當場逮捕移送。這些視若寇讎的凶狠指數，又是依據什麼法律？何以現在擺明是選擇性執法，還膽敢託辭應付？
有關公眾場所的各式侵擾，警界這些高官有沒有心存：這些被害者不是香港人，就是日本遊客，反正在台灣短暫停留就會離開，面對所受的傷害、侮辱或威脅，這些告訴乃論的罪，根本無從提告，因此可以因循苟且、不必理會的故意？而暴力的囂張升級，又是不是出於警界上層姑息養奸的鼓勵？新政府的對策又是什麼？不必清理門戶嗎？
至於各種擾亂治安的行為背後，是否存在與幫派的密切掛鉤？以前有更生人與權貴涉裙帶關係，因此少見啟動「治平專案」有效打擊與嚇阻，今後呢？這些也都是善良民眾關注的焦點。納稅人繳交了血汗錢，公僕與保母們不能不就種種疑慮給個交代。
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