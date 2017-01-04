中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
2017-01-04
〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕台北高等行政法院日前裁定停止執行「國民黨所持有中投及欣裕台股權命移轉國有」之處分，行政院不當黨產處理委員會昨宣布不抗告。中投與欣裕台共一五六億元資產何時收回國庫，須待訴訟結果出爐而定。
邱大展：顧立雄的話要打折 仍要防突襲
國民黨行管會主委邱大展昨對黨產會不抗告持懷疑態度，他強調，國民黨對黨產會主委顧立雄沒有信心，顧的話須打折扣，仍將提防黨產會在抗告截止日前突襲。
由於台北高等行政法院之前否決「中投與欣裕台股權為不當取得之財產」處分的停止執行聲請，目前兩公司股權仍遭凍結，國民黨也不能處分兩公司資產。
黨產會發言人施錦芳表示，台北高等行政法院已將「中投與欣裕台股權為不當取得之財產」視為一個確認處分，同時否決該部分停止執行的聲請，實際保全了不當黨產，也階段性達到黨產會的立場，即創造政黨公平競爭的環境。
施錦芳說，雖然移轉國有的處分遭裁定停止執行，但依照裁定意旨，此項停止執行是為了讓相關爭議，透過本案訴訟的正式程序來釐清，黨產會也認同最終要透過本案訴訟解決不當黨產的爭議。
黨產會持續追查國民黨產，昨也宣布於一月廿日，分別就「民生建設基金會」及「民權、民族、國家發展基金會」召開聽證程序，以認定四者是否為國民黨附隨組織。
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