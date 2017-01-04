日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
記者鄒景雯／特稿
日本交流協會更名為日本台灣交流協會，昨天正式揭牌。這項正名行動，雖屬日常業務，卻隱含著不可言喻的深意。日本在安倍政府主政下，正試圖奪回有關「一個中國」政策一半的解釋權，這小小的一步，踏出了日本成為「正常」國家的大進程。
有關「交流協會」改名之議，早在二十年前，包括日本政府與交協內部，一直就有類似的提議與討論。但是，由於不被認為具有急迫性，因此始終受到緩議。
陳水扁政府時代，時任駐日代表的許世楷，曾經想率先推動將台灣的駐日代表處正名，並未為日方接受；主要的原因是，當時的兩岸關係處於緊張狀態，日美兩國對於阿扁的路線也有相當意見，因此把兩邊的代表機構名稱更改一事，就擱置下來。
這個議題之所以在這個時候成熟結果，有時空條件的背景，而最大的促因，當推安倍政權的國際戰略與友台價值觀使然。
就時空條件的背景來看，主要有二，一是日本外交部門觀察到，若干國家、例如英國、澳洲等，在最近幾年修改了它們在台灣的辦事機構名稱，這些動作似乎並沒有引起英中關係、澳中關係上的任何困難。
台灣認同普遍化 正名很自然
其次則是，日本發現了台灣認同的普遍化與深刻化。一九七二年日本與中華民國斷交當時，與今天的最大不同，就是台灣人民認同了台灣這塊土地，這讓日本覺得今日使用「日本台灣交流協會」這樣的名稱，是很自然的事情。同時，即使更名，仍在公益法人的架構下，並未上升到大使館等正式外交關係上，因此不管北京有多麼不爽，也無從把這件事情當作「違反日中聯合聲明」之舉。日本判斷，北京頂多公開高分貝大罵就是。
至於安倍的戰略觀，最大的意義在於，即使是正名這麼簡單的事情，日本在過去也是無法做到的，但是安倍的領導風格，讓現在的日本越來越「正常」了，集體自衛權在前年解禁，正是另一個顯例。
「日中友好時代」 不復存在
簡單來說，透過日台名稱的確立，日本也開始逐漸形成日本所定義的「一個中國」政策。以往的東京，往往是被北京單方面解讀與定義的「一個中國」所綁死，由中國決定日本跟台灣可以做什麼、不可以做什麼，好像凡事都要看北京的臉色辦事。只要中國說：「這樣做，違反一中原則與日中友好精神！我強烈反對！」日本就得退卻。透過這次改名，所謂這樣的「日中友好時代」，已經不復存在。
據了解，針對這次更名，北京提出了強烈反對，派出相當高層次的官員向安倍政府進行交涉，但是未獲理會，因為日方深信他們並沒有違反「日本所定義的一個中國政策」。
日本相關人士私下有段感嘆，非常有意思。他說：日本把所謂「一個中國」政策的解釋權拿回到自己手裡，只是一半的解釋權而已；美國不也是一直強調：美國將繼續堅持美國所定義的一個中國政策嗎？
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標題：日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
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