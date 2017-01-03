美、德 立法 遏止假新聞

2017-01-03

〔記者鍾麗華／綜合報導〕假新聞不僅影響美國總統大選，在耶誕節前夕，巴基斯坦國防部長誤信假新聞，於推特怒嗆將以核武回敬以色列，差點引爆核戰。各國近來積極反制假新聞，美國總統歐巴馬去年十二月已簽署「反宣傳法」，捷克從一月起成立反假新聞的專責政府機構，德國也研擬制定新法管理。

為保護美國民主體制，歐巴馬去年底已簽署「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」），其為「二○一七年國防授權法」的配套法案，旨在幫助美國與盟國反制來自俄羅斯及中國等外國政府的政治宣傳。

根據美國的「反宣傳法」，聯邦政府兩年將撥款一．六億美元，成立跨部會的「全球作戰中心」，由國務院召集國防部、國際開發署（USAID）、廣播理事會（BBG）與情報機關等單位組成。該法案也將培訓各地記者，並向非政府組織、民間社團、智庫與學者專家等提供協助，共同對抗假新聞。

捷克從一月起成立反假新聞的專責政府機構「反恐怖主義與混合威脅中心」，鎖定可能干預十月大選的假新聞。捷克政府認為，俄羅斯掌握約四十個捷克語網站，而這些捷語網站傳遞激進訊息，尤其是針對移民。

德國自二○一五年難民湧入開始，社群媒體就出現不少假新聞，加劇了當地種族主義、暴力和仇恨思想等；加上德國今年九月將舉行國會選舉，德國研擬制定新法，要求社群媒體迅速移除假新聞與仇恨言論，業者若未能在遭檢舉後的二十四小時內刪文，可能面臨五十萬歐元（約台幣一千七百餘萬元）的罰款。