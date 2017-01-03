| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 焦點

美、德 立法 遏止假新聞

2017-01-03

〔記者鍾麗華／綜合報導〕假新聞不僅影響美國總統大選，在耶誕節前夕，巴基斯坦國防部長誤信假新聞，於推特怒嗆將以核武回敬以色列，差點引爆核戰。各國近來積極反制假新聞，美國總統歐巴馬去年十二月已簽署「反宣傳法」，捷克從一月起成立反假新聞的專責政府機構，德國也研擬制定新法管理。

為保護美國民主體制，歐巴馬去年底已簽署「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」），其為「二○一七年國防授權法」的配套法案，旨在幫助美國與盟國反制來自俄羅斯及中國等外國政府的政治宣傳。

根據美國的「反宣傳法」，聯邦政府兩年將撥款一．六億美元，成立跨部會的「全球作戰中心」，由國務院召集國防部、國際開發署（USAID）、廣播理事會（BBG）與情報機關等單位組成。該法案也將培訓各地記者，並向非政府組織、民間社團、智庫與學者專家等提供協助，共同對抗假新聞。

捷克從一月起成立反假新聞的專責政府機構「反恐怖主義與混合威脅中心」，鎖定可能干預十月大選的假新聞。捷克政府認為，俄羅斯掌握約四十個捷克語網站，而這些捷語網站傳遞激進訊息，尤其是針對移民。

德國自二○一五年難民湧入開始，社群媒體就出現不少假新聞，加劇了當地種族主義、暴力和仇恨思想等；加上德國今年九月將舉行國會選舉，德國研擬制定新法，要求社群媒體迅速移除假新聞與仇恨言論，業者若未能在遭檢舉後的二十四小時內刪文，可能面臨五十萬歐元（約台幣一千七百餘萬元）的罰款。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假新聞 美國
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：美、德 立法 遏止假新聞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.