中國製造假新聞 干擾台灣施政
〔記者鍾麗華／台北報導〕假新聞滿天飛，引發國際關注，總統府與行政院近來也發現假新聞已嚴重干擾政府施政，尤其是中國網軍製造的假新聞，企圖製造台灣內部不安、摧毀台灣自信。相關官員指出，近來很多重大政策都有對岸介入痕跡，府院與國安單位已開會因應。
透過臉書 LINE散布
去年十二月共機繞台，中國解放軍空軍微博上傳一張照片，中國媒體「觀察者網」報導指，是共機繞台演訓時拍下，圖中山峰應是玉山；此則假新聞迅速「攻台」，並在即時新聞、臉書、LINE群組傳布，也在台灣最大社群網站PTT（批踢踢）八卦板上引發熱議，最後遭我國防部否認。
日本非福島食品輸台的議題，更是中國網軍鎖定的焦點。網路與群組瘋傳的「日本有沒有核輻射？先來看看美國FDA（食品藥物管理局）是怎麼說的」，直指日本十四個地區的產品進口到美國，FDA可不做任何檢查就直接扣留。官員指出，謠言源頭就是中國，前年早已在中國網路流竄，去年新瓶裝舊酒、重新包裝後「銷台」。
相關官員解釋，最常見的就是把五年前核災剛發生時的新聞訊息，轉貼到現在的LINE群組流傳，但時間錯置，五年來情況已有所轉變。而「一分真、九分假」或「三分真、七分假」的相關論述，以假亂真，影響了民眾的判斷。
官員指出，中國看準了LINE封閉式平台與轉發容易的特性，製作各種「表情包」，並搭配假新聞與謠言，以此「攻陷」群組。假新聞雖是繁體字，但文法及用語與台灣慣用的有所差別，明顯可看出是出自中國網軍之手。
蔡憂心 府院開會因應
官員表示，近來很多施政議題都可看出對岸明顯介入，企圖製造台灣內部恐慌與不安，「這是國家安全一大警訊」。中國對台灣內部的這些干預，對兩岸關係互動是負面、非善意的表現，甚至影響到台灣人對民主制度的信念與堅持。
總統蔡英文於年終茶敘也對假新聞感到憂心，她說，政府的政策或訊息有時會受到相當程度的扭曲，使得政府或社會信任受到影響，「看看有什麼方法處理」。
官員表示，府院已開會因應，第一階段相關部門既有的措施先做，例如各部會於網站設置闢謠專區，像是年金改革委員會，也會主動把正確訊息或專區網頁發到各群組。第二階段則會參考各國做法，提出更廣泛、更有效率的解決方式。
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標題：中國製造假新聞 干擾台灣施政
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