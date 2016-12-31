機捷履勘順利 交長：最快春節試營運

2016-12-31

〔記者鄭瑋奇、謝武雄／綜合報導〕桃園機場捷運設計規劃至今廿年，通車時程六次跳票，終於露出曙光，昨日交通部宣布完成履勘作業。交通部長賀陳旦表示，預計春節前會發出營運許可公文，若發得早，過年期間有機會試營運；但若要考慮得更周詳，試營運可能要到年後。

不過，桃園市長鄭文燦晚間透露，交通部會在春節前發出營運許可的公文，據此，春節「之前」將宣布春節「之後」的試營運通車時程表。

試營運為期一個月 提供免費體驗

鄭文燦指出，過年前會宣布試營運方案，試營運為期一個月，將採團體試乘、自由試乘各兩週，團體要預約、自由試乘不用，且全部免費，讓桃園捷運公司與民眾熟悉度提高，正式通車後第一個月票價會打五折。

機場捷運履勘小組分成土建、機電及營運三組，共提出四十一項須改善事項，其中八項為營運前須改善事項、十六項一般注意改善事項及十七項後續建議改善事項。營運前須改善事項部分，要經過高鐵工程局彙整確認完成改善，並報請交通部核准後，就可經由桃園市政府決定通車日期；一般注意改善事項請高鐵局自行辦理改善及追蹤列管；後續建議改善事項由相關單位於辦理後續作業時參考改善。

營運前應改善事項多為標示不清、未加註英文、英文標示有誤等。營運組召集人藍武王表示，機場捷運旅客除了通勤族，還有出國、返國遊客，履勘基於兩種顧客概念去檢視。

機電組召集人陳在相表示，機電類的營運前應改善事項僅兩項，至於一般改善事項中列有行包處理、軌道電路誤佔據、號誌無線電斷訊、轉轍器偶有異常部分，這些是經檢視達到初、履勘後至今的異常紀錄，發現偶爾還有異常，不影響安全、但會造成延誤；可喜的是營運單位都知道問題在哪，能馬上排除。

台北到桃機A12直達車需36分鐘160元

桃捷公司總經理陳凱凌表示，機捷有了月票、雙月票的票價優惠，加上雙北與桃園居住人數及通勤需求量都大，預估通車初期日運量會在五萬人次以上。

營運初期機場捷運班表將不分尖離峰，會是每十五分鐘從台北各發出一班直達車與普通車；行車時間規劃直達車從A1台北車站到A12機場第一航廈站要在卅六分鐘內、普通車四十五分鐘，到A21環北站則要七十二至七十三分鐘。