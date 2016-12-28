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學者：追討海外黨產更棘手

2016-12-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會昨舉辦「黨產處理與民主鞏固」學術座談會，儘管黨產會已展開追討國民黨不當黨產的工作，與會學者提醒表示，對國民黨海外黨產追討才是更棘手的問題。

中研院近代史研究所副研究員許文堂指出，國民黨將財產自由化、無形化後，進行海外投資，「這些都是洗錢」，國民黨二○○○年失去政權後，大部分海外資產也轉至民間。

許也指出，國民黨海外資產有部分被轉為私產，以致難以追查，如前台中市長胡志強早期赴英讀書，住在倫敦市區的老房子也是黨產，當時由胡負責收租；而國民黨在越南投資的中央貿開公司，現也淪為前經營者的家族私產，掌握越南胡志明市最大新市鎮開發，由於國民黨營事業現仍有投資，每兩年還會到越南查帳。

針對中廣案，淡大公行講師張人傑指出，國民黨早期黨產與黨營事業無所不在，並透過特權及特許事業謀利，如台灣在六○年代前，民眾購買收音機須支付四十元的「收音機執照費」，這筆錢制度上由教育局徵收，卻有三分之一執照經費是給當時的國民黨營事業中廣壟斷使用。

黨產會主委顧立雄表示，將針對中廣案舉辦第二次預備聽證程序，中廣案要釐清兩項爭點，包括國民黨在中廣獲得多少利益、可向國民黨追徵多少錢？中廣現有資產該如何處理、哪些現有資產可能移轉為國有？

顧立雄表示，中廣案分為兩部分，起初放送協會總部土地（帝寶）在李登輝時期被賣一手；馬英九時期，趙少康買廣播事業、資產部門留存，這兩個部分就是不同的事實。

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標題：學者：追討海外黨產更棘手


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