與F16飛行員通話 蔡總統讚Good job
2016-12-25
〔記者蘇芳禾、羅添斌／台北報導〕中國解放軍日前兩度出動軍機編隊，環繞台灣周邊空域飛行，對台形成安全威脅，總統蔡英文二十三日親自視導空軍作戰指揮部，實地瞭解我國防空任務戰備及當面共軍動態，並與執行任務中的F16飛行員通話，要求所有飛行員「保持監控、確保領空安全」。
要求保持監控、確保領空安全
空軍作戰指揮部位在北市公館，指揮部在鄰近山腹內設置戰情指揮中心，指揮官透過戰情系統可清楚掌握台海當面的共軍動態，共軍軍機及軍艦的航跡航向可以一覽無遺。指揮官更可透過戰情系統，與空中的戰機飛行員及海面執行任務的艦長即時對話。
蔡英文二十三日是在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長陳俊麟與陳文政、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正及空軍司令沈一鳴陪同下，到空軍作戰指揮部視導，並聽取新任空作部指揮官熊厚基簡報。
總統府指出，蔡英文對空作部充分發揮指揮管制功能，有效掌控戰情，確保台海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定。
隨後，總統參訪空管中心，瞭解各地戰演訓任務狀況，並與正在執行空中任務的F-16戰機飛行員通話。
根據總統府公布蔡總統與飛行員的對話內容，總統是以VIP1為代號呼叫一位正在執行空中巡弋任務的F16飛行員，回報空中任務執行情形，飛行員回報：目前當面無特殊情況，按計畫飛行，持續加強對外搜索。總統接著表示，保持監控，確保領空安全。在飛行員回報Roger後，蔡總統則以「Good job」嘉許飛行員。
國防部日前也展開「聯翔操演」的三軍聯合防空演練，模擬共軍可能侵犯我防空識別區，軍方啟動防空及對海雷達掌握敵情，並出動北部愛國者飛彈連、東部鷹式飛彈連、南部天弓飛彈，以及紀德級軍艦等各式軍艦，空中則有E-2K空中預警機及F16、F-5E及IDF戰機，全程監控中國軍機動態。
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