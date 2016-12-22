蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
召開國安會議 批中國趁勢操作「一中原則」
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府前天公布蔡英文總統下月出訪行程，聖多美普林西比旋即與我斷交，總統府昨上午先發表五點聲明，蔡總統中午也召集國安高層會議因應，並做出三點裁示。她強調，「對於中國大陸政府藉聖國財政困難之際，趁勢操作一中原則，我們高度遺憾」，這樣的作法已傷害台灣人民感情，破壞兩岸穩定，對兩岸關係的長遠發展，毫無助益。
總統府發言人黃重諺指出，蔡總統二十日午夜前，接到外交部長李大維以電話報告聖國與我斷交的消息。昨早七點，國安會秘書長吳釗燮邀集李大維、陸委會主委張小月與幕僚開會，對目前全盤情勢掌握、狀況推演，會後並向蔡總統報告。
蔡總統中午主持「聖多美普林西比與我國斷交因應會議」，召集相關部會首長參加。蔡總統會後做三項裁示表示，協助友邦發展回饋國際社會是政府一貫的立場與政策，本於平等互惠、互利共榮的踏實外交原則，台灣沒必要在外交場域與中國大陸進行金錢競逐，未來台灣國際合作計畫將以公衛醫療、農業、基礎設施、能源、教育等項目為主，以促進邦交國整體發展做為目標。
限縮台灣的參與 是國際損失
蔡總統指出，外交不是零和遊戲，兩岸的國際參與，對國際社會具有正面意義，彼此間沒有衝突，以任何框架試圖限縮、干涉台灣的國際參與，不僅是國際社會的損失，更對兩岸關係的健全發展毫無助益。為因應近來外交、兩岸情勢及與聖國斷交事件，蔡總統也要求財金相關部會持續關注股匯市的狀況，做必要因應。
破壞兩岸穩定 無助長遠發展
總統府稍早也發表五點聲明：一、對聖國決定終止與我國關係表達遺憾。二、中華民國有能力、也願意協助友邦，但不會以金錢來從事外交上的競逐。三、中國大陸政府趁勢操作「一中原則」，破壞兩岸穩定，對於兩岸長遠發展毫無助益。四、兩岸課題不在政策差異，而在於全體國人是否能夠團結因應。五、政府也會持續謹慎因應，維護國家利益與國人福祉。
蔡總統昨出席民進黨中常會時也表示，聖國的事件，顯示了來自對岸的打壓，跟黨派無關、跟誰執政無關。
對岸打壓沒停過 跟誰執政無關
民進黨發言人楊家俍轉述說，蔡英文在中常會中表示，中國大陸對台灣在外交及國際參與上的打壓及阻礙，從來沒有停過。無論是二○一三年甘比亞與我國終止外交關係，或是今年十一月，前總統馬英九在馬來西亞所受的不禮貌待遇，以及昨天聖國事件，顯示對岸的打壓，跟黨派無關、跟誰執政無關。
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標題：蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
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