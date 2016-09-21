藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權

2016-09-21

〔記者鄭鴻達、蕭婷方、林良昇／綜合報導〕八名泛藍縣市首長十八日在北京與中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍會面，張志軍稱來訪首長共同點是「對九二共識的認同」。行政院長林全昨表示，他樂意看到兩岸間任何友善交流，但交流不要有政治前提，並能充分注意到國家主權與尊嚴，不要因為這些交流讓國家主權及尊嚴受到傷害。

陸委會：中國差別性讓利 對兩岸關係沒任何幫助

陸委會主委張小月也說，兩岸交流不應附加任何政治條件，這樣交流才有實質意義，中國差別性讓利對兩岸關係沒任何幫助，盼兩岸盡早恢復協商、對話，既然蔡英文總統獲大多數民眾支持，大家就應同舟共濟、一起支持政府兩岸政策，讓兩岸維持和平穩定、發展。

泛藍八縣市首長赴北京獲得「差異化待遇」的承諾，中國海協會長陳德銘上週接受新加坡「聯合早報」專訪時表示，陸客赴台人數減少的原因「比較複雜」，特別是五二○後，民眾關心兩岸關係變化，在選擇旅遊點時會根據形式調整。

至於是否是中國官方刻意管控赴台陸客人數？陳德銘則予以否認，並稱未對綠營和藍營執政縣市實行「差異化待遇」，雖國台辦等已宣布向八個承認「九二共識」的台灣縣市釋出旅遊利多，陳堅稱，「大陸遊客最後到哪去旅遊，是由他們來選擇的。」

我方官員指出，陳德銘的說法是中國大陸的一貫說法，是「既要裡子也要面子」，台灣人對中客的友善程度，在全世界少見，團客數在五二○後的大規模減少，不可能是純粹的經濟性因素，官方操作的政治性因素明顯，陳德銘說法明顯禁不起檢驗。

交通部政次王國材於立院施政總質詢答詢表示，今年中客預計會減少八十萬人，現政府將觀光重點放在東南亞、日韓旅客，據估計可增加一百萬人，可填補中客損失。