兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元

2016-09-20

信用交易金額 4.91億竟變44.91億

〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕扯到爆！兆豐銀行紐約分行遭美重罰紛擾近一個月，原因之一竟然是「寫錯字」？行政院昨召開兆豐案督導小組第五次會議，會中揭露，二○一四年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共四．九一億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（ＮＹＤＦＳ）時「誤繕」為四十四．九一億美元，導致外界認為二○一三、二○一四年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共一一五億美元，實際上應為七十五億美元。

政院擴大究責 將不分現任或卸任首長

對於後續究責，行政院發言人童振源表示，督導小組認為財政部及金管會，不能以兆豐未予通報就可完全免責，特別是相關部會首長於任內發生重大金檢缺失招致重罰，更是難辭其咎；童振源指出，相關部會首長，不論是卸任或現任，若有相關責任，都要負政治責任。

童振源表示，督導小組聽取金管會的行政調查報告後認為，除目前已遭行政處分的蔡友才等六名相關人員外，兆豐銀經ＮＹＤＦＳ金檢後，查認有嚴重疏失期間的前兩任總經理徐光曦、魏美玉，及至遲去年十月即已知情的兆豐金副總經理陳松興也應納入究責範圍，金管會應儘速釐清相關人等的責任，並不排除進一步擴大行政處分範圍。

立委斥離譜 促釐清洗錢真相

對「誤繕說」，時代力量立委黃國昌痛批，從金檢報告出爐、兆豐回應，到最後協調罰金額度，兆豐有超過半年以上的時間，竟然都沒有發現，直到現在才說金額誤繕，真是離譜到令人難以置信，只有「荒腔走板，匪夷所思」可以形容，是否為真，有待釐清；無論如何，究責必須徹底，洗錢的真相，必須深入調查，給社會大眾一個交代。

立法院民進黨團幹事長吳秉叡也認為，兆豐發生誤繕的錯誤「非常誇張」，接下來的調查與處分，不能只由金管會處理，財政部與兆豐金新任董事長張兆順也應對內部疏失導致的損失，展開行政責任的調查與處理。他並表示，上次金管會僅懲處兆豐金高層「還不夠」，待張兆順釐清責任後，應做懲處並對外公布。

張兆順昨天在督導小組會議報告指出，自接任以來成立專案小組的調查發現，二○一四年巴拿馬分行與紐行間信用交易金額合計為四．九一億美元，惟紐行報送ＮＹＤＦＳ時誤繕為四十四．九一億美元，故二○一三、二○一四年度紐約分行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額應為七十五億美元，非之前外界認為的一一五億美元。

另，針對外界關切的二○一三年紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的一七四筆退匯交易，張兆順表示，該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為七四二七筆，金額計二．七八億美元，ＮＹＤＦＳ報告中所提及的一七四筆退匯未申報交易即包括在內，合計為一三八九萬美元。兆豐將全面清查此三年度的所有交易資料，一旦發現有異常交易或戶頭，將即時向金管會通報。