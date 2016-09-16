瞬間陣風17級 莫蘭蒂直撲 廈門貨船也被吹到金門

2016-09-16

〔記者吳正庭／金門報導〕強颱莫蘭蒂昨晨直撲金門，不僅瞬間陣風十七級創下金門新高，平均風力十四級也是新紀錄。金門整夜狂風驟雨，有房子如地震般搖動，超級強風竟把一艘停在中國廈門「錨泊區」的四萬噸級「港泰台州號」貨輪，吹到約十浬外的金門古崗海邊，成為另類直航！

金門連結東西半島的中央公路，因綠樹成蔭曾被稱為「綠色隧道」，繼一九九九年丹恩颱風後，昨兩側樹木成排攔腰折斷，長達六公里的道路滿目瘡痍，有人形容像進了「侏羅紀公園」，慘不忍睹，是場綠色浩劫。

金門縣災害應變中心初步統計，因風災導致廿三人受傷，停電戶最高達二萬四千戶。

四萬噸級「港泰台州號」貨輪則因斷錨，被莫蘭蒂強風從中國廈門「錨泊區」吹了約十浬，吹到金門古崗海邊，船上八名船員無恙。

民眾指出，金門以往有台灣島上中央山脈屏障，這次莫蘭蒂繞了彎，從台灣南方直搗金門，強大風力整夜叫囂不停，令人聽了毛骨聳然，許多住在「風頭厝」的民眾，直呼好像遇到地震，房子搖不停，古蹟「總兵署」內一株三二五年的老榕樹，被吹得壓破房頂。

中央氣象局金門氣象站主任王耀華指出，昨天凌晨二時五十七分，莫蘭蒂以每秒六十一．七公尺的速度，帶來十七級的瞬間最大陣風。不僅瞬間風力創新高，凌晨三時四分的平均風力達十四級，也是金門二○○四年一月設站以來的新紀錄。

金門縣政府及金防部一早即投入人力展開清理、復原，相關災損還在統計中。