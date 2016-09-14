| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 焦點

台教盟：廢18趴 所得替代率65％

2016-09-14

〔記者蘇芳禾、林曉雲／台北報導〕台灣社、北社、台灣教師聯盟、台灣家長聯盟等昨在北社舉行「讓十八％走入歷史，所得替代率調至六十五％」記者會，呼籲軍公教支持廢除十八％的優惠存款，並應調整減少每月退休給付。曾任小學教師的北社副社長李川信說，他目前退休金月領七萬元，所得替代率降到六十五％，一個月約少領一萬多元，還可以生活。

李川信提到，曾任台灣教師聯盟理事長的劉明新老師看到大環境困難，年輕人找工作困難起薪又低，為表達對年金改革的支持，特意前往銀行註銷十八％的優惠存款。他們感佩劉明新的決定。「台灣教師聯盟希望讓十八％能走入歷史」。

李川信說，他退休時的薪水大約是九萬元，當時的所得替代率大約為七十九％，領得七萬多元的退休金，如果現在以台灣教師聯盟所提的版本，把所得替代率降到六十五％，那麼以後每個月大約少領一萬多元，還可以生活。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，很多老師都希望不要被十八％污名化，其他教師團體說要改革，但是都不提出要改多少？有一些團體則是一毛都不能少，他們率先提出讓十八％走入歷史，也希望所得替代率能夠調整到平均六十五％，希望其他教師可以跟進，很多老師不需要十八％就可以生活。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，大家都「舉手舉腳」贊成要改革，但是要改多少才是問題，接受改革卻不願意提出改革方案的話，就是喊假的。

此外，年金改革爭議延燒，引發教師團體之間的對立，全國教師工會總聯合會十九個地方工會召開記者會力挺全教總，並表達「支持全教總世代共存共榮的年金改革方案」，為教師爭取應有的尊嚴與權益。台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，全教產不斷對全教總發動攻訐抹黑，但全教總相信真理愈辯愈明。

不同調 全教總、全教產互槓

全國教育產業工會理事長黃耀南回批，全教總對全教產也是抹黑，且把教師在年金改革中被污名化的責任，歸於發動九三大遊行之一的全教產。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：台教盟：廢18趴 所得替代率65％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.