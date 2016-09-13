軍方明年推週末戰士 後備軍人每月服役兩天

2016-09-13

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕軍方推動類似美國「週末戰士」制度的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部已規劃在明年開始試辦，參加這項新制度的退伍官兵，通過甄試後，初期每個月入營服役兩天，若試辦成效良好，每月回營服役的天數就會考慮增加。

國防部全民防衛動員室主任蔡忠誠昨晚說，目前是以高專長、高技術的單位為優先試辦單位，並且是「原兵歸原單位」，以期能在最短的時間內展現戰力。

他強調，「這不是生存遊戲」，退伍官兵回營服役時就視同軍人，該有的權益及福利都會有。大部分退伍官兵在社會上都有工作，因此政府也會思考對配合的企業提供類似稅賦減免等的相對措施。

有別美國民兵 我以軍方單位試辦

美軍的「週末戰士」制度，主要就是「國民兵」制度，蔡忠誠說，美方制度與台灣不同，美軍的國民兵主要以陸軍及空軍為主，有自己的基地和裝備，由於還要兼任救災任務，國民兵指揮官通常都由州政府官員兼任，而我國試辦計畫則是以軍方現有的單位來試辦。

美軍週末戰士的薪資，為原有日薪的兩倍，軍方官員說，「我們在薪資方面，應會以退伍當時官階為基準，以原官階的日薪再加成敘薪計算」。

以退伍原官階 日薪加成敘薪計算

至於可能人數及入營天數、短期入營的工作內容等，蔡忠誠說，目前因為是試辦性質，很多事項也有可能變動，還有待進一步討論。

國防部在已送交立法院的明年度預算書及五年兵力計畫說明中，已表明將研議實施「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部並已在九月十日公告，預定明年起，由各軍種提出需求，在北中南各選定單位來試辦。

國防部說，參考美、英、德、法、日等國後備軍人利用假日返營訓練，維持戰鬥技能，動員後其戰力與現役軍人相當之作法，國防部刻正規劃後備軍人志願短期入營服役制度；目前相關入營訓練作法正規劃中，歡迎有興趣的後備軍人提供寶貴意見，後續並可報名參加甄選，以利國防部在明年選定部分單位辦理試行，驗證後備軍人戰力維持成效，再依評估結果，推動配套措施及擴大辦理範圍。

對於軍方此構想，民進黨立委蔡適應表達支持立場，他認為「週末戰士」制度就是要把後備軍人的能量拉大，如果台灣遭遇軍事危機，除了第一線部隊，後備軍人也能因此保證軍事質量；國民黨立委馬文君則質疑國防部無法確保參與人員素質，只訓練一兩天，也不可能達到精實訓練的效果，最後必然失敗。