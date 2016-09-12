《星期專訪》柯文哲︰讓大巨蛋更安全 非虛耗回原點

2016-09-12

記者陳曉宜／專訪

台北市長柯文哲在大巨蛋停工一年多後，於上週宣布暫不與遠雄解約，再度引發議論。柯文哲認為，身為市長，他不能喊爽做事；大巨蛋問題不是現在的市府團隊造成的，但他也不能當問題的持續者，而是要解決問題。目前好的發展是，未來台北會有一個比原來更安全的大巨蛋，這就不是虛耗。

重程序正義 依法行政

記者問：大巨蛋案最後決定不與遠雄解約，外界批評這是一場遊戲，虛耗一年多再度回到原點？

柯答：停工是因為遠雄不按圖施工，這已涉及公安，這種違法行為我不可能假裝沒看到。停工就是要照原來的蓋，不然就是要建照變更。現在要經過三關，營建署台灣建築中心、台北市政府都市設計審議委員會和環保局的環評，按照法令進行第三次變更設計才可走下去。

這一年來，第一，我們確定依法行政，我是一個強調程序正義的人，當然最重要的目標是要一個更安全的大巨蛋，不管過程怎麼變，這個目標沒有變。第二，透過一年的論辯，大巨蛋可以做得更安全。正面發展是，最後遠雄也願意接受市府的公安標準，將來台北市民會有一個比原來更安全的大巨蛋，所以我們並沒有虛耗一年回到原點。

問：大巨蛋處理過程您諮詢過各方意見，包括公民團體，但現在的結果他們似乎不滿意？

答：台灣在這幾年中，公民運動是很重要；坦白講，要不是護樹團體的抗議，我們從來不曉得，原來遠雄在國父紀念館那邊的通道設計是有問題的，一開始是八十公尺，後來變成四十公尺、再變二十公尺，然後變成只有兩個六公尺，疏散空間越來越小。有時公民團體的堅持，會讓我們看到政府沒注意到的事，這些公民團體的熱誠、熱情，是值得我們讚許的。

但是做為一個政治素人，卻不能喊爽做事。大巨蛋下一步如果進入訴訟，告完大概十年以後。大巨蛋問題不是我們造成的，但我們也不能當一個問題的持續者，要當解決者。坦白講，可以重來，巨蛋不要蓋在那，量體不要那麼多。我們不是獨裁政府，大巨蛋已經蓋完八十％，要改有很多困難，進入法律戰又深不可測。

政治很多就是現實和理想的折衷，只能在現有基礎上，去做一些亡羊補牢的補救措施。如果我有三百億元，也許就買下然後拆了，但議會不會給我們這筆錢。

兩位前市長 沒資格批評

問：大巨蛋不按圖施工並非在您上任時才發生，對於前朝批評，您的看法？

答：做一個決定一定有贊成、有反對，但我覺得前兩位市長是最沒有資格批評的。今天只要站在忠孝東路跟光復南路口十分鐘，再想像萬一這個地方將來要裝十四萬人，那個交通不覺得很奇怪嗎？這麼龐大的量體會造成公安疑慮，也不是我造成的。還有，怎麼可能台北市用一四○億去買一塊地，用零權利金，交給財團去開發？然後哪有一個合約，除了解約幾乎沒有其他的處罰手段，合約規範工程逾期一天五萬塊，最多三百萬，所以我們跟遠雄談判時，發現我們幾乎沒有任何武器，讓一個合約這麼弱勢，也不是我們簽的。再者，監察院糾正大巨蛋合約有三十九項條文要修正，可以擺三、四年完全不處理，還讓遠雄取得建照。而這些問題都不是我們製造出來的，我們只是來解決問題，我們的目的只是說能不能讓它是一個更安全的大巨蛋，如此而已。

問：如何才能打造出更安全的大巨蛋，尤其是所謂的公安標準，下一步要如何走到共識？

答：我發現，防火區劃遠雄很快接受，因為不涉及商業面積。容留人數和商業面積減量，這兩項他們有意見，這涉及到實際利益。

企業良心很重要，企業虧本我們不敢要求，但賺得多賺得少，企業也要做得安全。我們有提出意見，但也不是市府想怎樣就怎樣，也是要透過營建署台灣建築中心審查，這些委員從馬政府至今都還沒換，都不是我們聘的，但大巨蛋的防火性能審查從一○三年審到現在也還沒過，市府的環評和都審根本還沒開始審。我們尊重專業，有三個專業團體，防火性能到環評到都審都是專業審查，逃生路線怎麼跑比較快，還有跑的速度，我們都尊重專業，市府就是要求遠雄要按圖施工，這是政府最起碼的要求。

如果你問我，柯文哲當市長對台灣政治文化最大的改變是什麼？那就是開放政府、全民參與、公開透明，這是最大的改變。不管環評和都審，我們都是公開透明。我們有想法、有意見，但還是尊重委員會審查，公開透明的接受社會輿論的公評，重建新的政商關係，讓這些人相信政府是公平的。

做對的事情 我們堅持

問：面對各界批評、民調下降，您的感受與堅持是什麼？

答：不要忘記這個人是可以騎一日雙塔的，意思就是說，我是一個意志力很堅定的人，或是說我對是非對錯很堅持。我常在選舉時講，這個社會常常是什麼是對的，什麼是錯的，大家都知道，但常常是對的事情沒辦法做，錯的事情每天在做。坦白講我也不敢講說，我們在台北市做的每一件事情都是對的，但我應該這樣講，我們是堅持在做對的事情。

所以面對大巨蛋，你一看就知道這在公安上是有改善空間的，你為什麼要眼睛遮起來放水，當然我知道這個堅持會讓自己付出民調下降十幾趴的代價，但這就叫擇善固執。

問：有人質疑您是為了挽救自己的政治生命所以才不解約？

答：坦白講，我如果為了民調，根本就不要碰這件事，一年前就可以放水了，我每次說，既然它可以更安全，幹嘛要放水，或許有人會批評柯文哲還是太過理想，但我覺得是在堅持理想的原則下做最小的妥協。

問：您覺得市府處理大巨蛋過程是否有可檢討改進之處？

答：有個媒體老闆跟我講一句話，給我很大的反省，他說，老百姓繳稅給政府，是叫政府來扶助我們，不是叫政府來管理我們。用這角度來看，也許在更早之前，當我們發現大巨蛋有公安疑慮或不按圖施工時，我們應該更主動積極的幫忙遠雄盡快改善。

如果重來一遍，去年九月我就該把趙藤雄找來，告訴他建照變更都不申請不行，如果他們覺得沒打點好沒弄好，不相信市政府是公平的，就要多跟他解釋幾次，而不是現在才發現他的疑慮；如果去年九月講，也許遠雄一年前就進來審了，也不會有這中間的誤會。所以整個政府的思維要改變，要改被動為主動，要有更多溝通說明服務的態度。

另外，BOT是夥伴關係，所以市府一方面是夥伴，一方面是管理機關，會有角色衝突，而我們過去太偏重審查方的角色，如果做為契約的甲乙方，應該是想說要怎麼修改得更好。

最有利標招商 不拚價格

問：大巨蛋案是否多少影響到企業參與公共建設意願？

答：最近很多大的案子流標，我們還是會不斷改進，公開透明還是最重要的。曾有老闆跟我講說，「我要是知道大巨蛋簽約以後設計圖可以改成這個樣子，我就簽了。」但我想這是不好的，我們還是重新建立一種比較正常的政商關係，所以我一直強調SOP。但若流標，我們就去檢討如何改善，就像舊市議會多次流標後，我們就有改變，例如地價稅，修改成不管政府怎麼漲，每年最高只能漲六％，至少讓廠商財務可以預測；從失敗中修正，政府會越好。

再者，台北市政府願意用最有利標招商，不要去拚價格，市府首長必須知道合理利潤在哪裡，讓廠商在有利潤條件下追求更好的工程品質，不是把品質當次要而去拚價格，所以我要求每位首長要有勇氣用最有利標，首長不願負擔責任就用價格標，品質就一塌糊塗。