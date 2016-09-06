新政綱沒各表惹議 藍委籲黨溝通
2016-09-06
〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨四日通過新版政策綱領「和平政綱」，刪除「一中各表」引發外界及黨內疑慮。國民黨立委李彥秀昨認為，九二共識後面接著是一中各表，這點毋庸置疑，若黨內有疑慮，她建議黨中央要充分溝通。
國民黨立院黨團首席副書記長王育敏表示，國民黨延續馬政府的倡議方向，沒有失去中華民國的主體性，文傳會已經說明新政綱是在「一中各表」的基礎上，以和平取代對立。
「黨中心思想勿隨主席改變」
李彥秀則說，「九二共識、一中各表」是比較完整的論述版本，是所有基層黨員和黨代表的共識，也是國民黨存在台灣社會的重要價值。對她而言，看到「九二共識」，後面就接著「一中各表」，這是毋庸置疑的。她認為黨內論述應承繼前主席連戰、馬英九、朱立倫的脈絡，不希望國民黨因為不同主席，而使中心思想有太大的變化，若黨內對此有疑慮，黨中央要充分溝通、再說明清楚。
綠委批國民黨：自甘墮落
民進黨立委王定宇指出，「和平政綱」是很典型的「洪秀柱式中國國民黨」，因為洪從選總統到被換柱的過程中，都一再提及「深化九二共識」，各方解讀這就是「一中同表」。現在北京政府硬要台灣吞下「九二共識」，國民黨還用政綱呼應中國的統戰階段性策略，根本是「自甘做小、自甘墮落」。
王定宇並提醒國民黨是台灣政黨，座標利益要跟台灣二千三百萬人在一起，而不是呼應中國統戰政策。洪秀柱正在帶領國民黨走向少數，國民黨黨員應自己思考，這樣的政黨會生存下去嗎？
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