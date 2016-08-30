北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
2016-08-30
〔記者錢利忠／台北報導〕新政府上任後特偵組存廢議題引來各界關注，法務部長邱太三曾表示，特偵組沒了以後，有「天下第一署」之稱的台北地檢署，及設有查緝黑金中心的高檢署，可能接手偵辦重大貪瀆案件；北檢自九月起，將增設重大刑案專組「吉」組，兼辦肅貪業務，由「特偵一班」的北檢主任檢察官周士榆領軍，專辦重大刑案及貪污等案件。
肅貪人力 比特偵組多三倍
據了解，加計新增設的重大刑案組，包括主任及檢察官在內，以及原先「忠」、「愛」兩個檢肅黑金專組，未來北檢專辦肅貪等重大案件的檢察官人數將達廿二人，比特偵組現有人力多三倍，是全國各地檢署之冠。
除了增設重大刑案組外，今年九月，現借調特偵組的北檢主任檢察官林宗志也將歸建，將接任檢肅黑金專組「愛組」主任檢察官，至於號稱「天下第一組」的檢肅黑金專組「忠組」，則由現任愛組主任檢察官陳佳秀接任。
「特偵一班」的周士榆，台大法律系畢業，司法官訓練所第卅九期結業，具有財經及會計專長，擁有證券營業員、期貨營業員、會計師等多項專業證照，九十五年至九十九年借調高檢署查黑中心及特偵組，曾辦過馬英九特別費案、股市禿鷹案、名醫林政誠遭綁架案，以及與檢察官陳瑞仁一同辦過國務機要費案等矚目大案；此外，兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法案，北檢也是指派周士榆統籌指揮偵辦。
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