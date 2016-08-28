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八大基礎建設 將強化資安防護

2016-08-28

府院召開擴大資安會議

〔記者李欣芳／台北報導〕為建構國家資訊安全政策與防制中國網軍等國際駭客攻擊，總統府與行政院昨天召開擴大資安會議，據透露，會中達成共識，有別於馬政府時期國家資通安全會報的架構，資安策略將大調整，側重在國家八大關鍵基礎建設如能源、水資源、交通運輸、銀行等金融、資通訊、緊急醫療、中央與地方政府、高科技園區的資安防護。

民間資安防護同步加強

新政府除初步會商上述國家資安策略方向，同時也將強化民間產業的資安防護，促進資安產業的發展。

為期一天半的府院擴大資安會議在行政院舉行，這項會議是由國安會、行政院科技會報辦公室與政院甫成立的資通安全處共同主辦。包括國安局、國防部、科技部、內政部、法務部、經濟部、交通部、國發會、教育部、主計總處與人事總處等十多個相關部會與單位參與討論。

這次擴大資安會議主要討論「資安即國安機制與策略」、「國家層級資安團隊發展策略」、「國防資安產業發展策略」等三大議題。開幕式由國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長林錫耀等官員致詞，據了解，兩人都強調新政府對資安問題的重視，期勉相關部會落實資安的防護。

關鍵建設資安防護嚴峻

身兼資策會董事長的行政院科技會報執行秘書郭耀煌，就「資安即國安組織架構與機制」這項子議題擔任引言人，他建議政府未來應加強國家關鍵基礎建設的資安防護，因此，從馬政府時期就建置的國家資通安全會報的架構，應有所調整，未來應強化這部分的防護。

郭耀煌舉例說，例如在戰爭時期，敵軍發動能源與水資源等供電供水關鍵基礎建設的網路攻擊，導致切斷供電供水，或者銀行客戶資料遭嚴重的駭客攻擊導致擾亂金融秩序，造成金融恐慌，若無完善資安防護，問題就很嚴重。

國安會國家資通安全辦公室主任何全德也就「資安即國安策略規劃與推動」的議題做引言，會中並開放各部會代表參與討論，行政院資通安全處長簡宏偉認為，有關加強國家關鍵基礎建設的資安防護，由於涉及國家與社會秩序的穩定，與會人士的共識程度高。

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  • 新政府資安策略大調整，將針對能源、水資源、交通運輸、銀行金融等關鍵基礎建設，強化資安防護。（資料照）

    新政府資安策略大調整，將針對能源、水資源、交通運輸、銀行金融等關鍵基礎建設，強化資安防護。（資料照）

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