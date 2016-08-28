黑潮發電測試成功 我獨步全球

2016-08-28

陳陽益主持 創三項世界第一

〔記者洪定宏／高雄報導〕由中山大學行政副校長陳陽益教授主持的利用黑潮發電計畫，歷經七年努力，終於在月前測試成功，創造三項世界第一，是台灣人的驕傲，昨天研究團隊已向行政院長林全報告此一喜訊；總統蔡英文的「非核家園」目標可望向前邁進一大步！

陳陽益強調，這項計畫全稱為「瓩級黑潮發電先導機組研發與實海域測試平台建置計畫」，成功完成台灣首座在水深九百公尺建置深海繫泊系統與浮式平台，這也是世界第一座深海洋流能測試系統，且所有研發技術與施工都是「台灣製」。

再者，成功於黑潮主流進行五十kW洋流能單元發電機測試，並得到在每秒一．二七公尺流速下，平均發電功率為廿六．三一kW，在洋流能發電技術取得國際領先地位。

研究團隊 向非核家園邁大步

第三項世界第一，是以深海洋流能測試系統，掛載低轉速洋流能渦輪機，成功於每秒○．四五公尺流速下啟動發電機，並連續運轉達六十小時，為成功利用黑潮擷取能量的世界首例。

雖然各國嘗試利用洋流發電，但僅止於設計階段，尚無成功案例；日本去年啟動海流發電系統示範研究，但必須等到二○二○年才會進行單元機實海域測試，因此台灣的研究成果獨步全球。

陳陽益曾任中山大學海洋科學院院長，七年前開始規劃利用黑潮發電研究，二○一二年起與萬機鋼鐵工業公司董事長白俊彥技術合作，結合成功大學水工試驗所、中山大學海洋科技研究中心、國研院海科中心等研究團隊，共同執行海流發電系統效能驗證產學合作計畫。

研發技術、施工 都是台灣製

研究團隊去年先在屏東小琉球東南方海域進行洋流發電機組船拖測試，在每秒一．四三公尺流速條件下，第三代發電單元機組的平均發電功率可達卅二．五七kW，這是全球首次以船拖模擬洋流取得實際發電效能數據。

這項成果激勵研究團隊於今年七月廿三日，在屏東縣鵝鑾鼻東南方外海廿五公里處，設置多功能浮式載台，將由廢棄船舶改裝的深海繫泊基座，投入水深九百公尺。緊接著在七月廿五至廿九日，在黑潮主流上進行四天的連續發電測試，單元發電機組位於水深卅公尺處，在每秒一．二七公尺的流速下，平均發電功率為廿六．三一kW，確定測試成功。

陳陽益指出，將來的發電機組頂端位於水面下約五公尺，若遇颱風來襲，會降到水面下八十公尺，避免遭破壞。