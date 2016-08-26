政院拚經濟 砸3400億擴大投資

2016-08-26

四大面向著手

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府上任將屆滿百日，行政院院會昨通過國發會的「擴大投資方案」，將從優化投資環境、激發民間投資、加強國營及公股事業投資、強化數位創新等四大面向著手；其中，國營事業和公股事業將在未來幾年擴大投資基礎建設與新興產業，預計砸下三四○○億元，期盼發揮點火、刺激景氣的效果。

行政院長林全表示，這幾年投資有些遞減，政府必須從改善投資環境以及增加公共與國營事業等基礎性的投資做起，進而帶動民間投資增加。國發會副主委龔明鑫表示，包括工業區土地前兩年免租金、科學園區租金穩定機制等，都是立即可推動的措施。

龔明鑫表示，在優化投資環境部分，工業區與科學園區土地將由售轉租，並提供租金優惠，以再生能源穩定供電，汰換老舊管線和推動再生水等方式，解決業界關切的缺土地等「五缺」問題。

襲明鑫指出，對彰濱工業區、南科工業區、花蓮和平工業區、雲林科技工業區石榴班區及雲林離島式基礎工業區等，提供兩年免租金的優惠，但土地租期不得少於六年；並將調降科學園區土地租金，平均優惠幅度為八．九九％。

另外，政府將加強國營及公股事業投資，推動大潭電廠增建燃氣複循環機組、深澳碼頭電廠更新擴建計畫、鯉魚潭水庫水力發電計畫、推動基隆港軍用碼頭、西岸貨櫃碼頭、後線設施、物流倉庫整建與興建、桃園機場空側設施全面強化計畫、推動太陽光電發展、物聯網、5G投資計畫等；其中，台電提出的大潭電廠增建計畫就超過一一○○億元。

至於激發民間投資部分，將檢討「固定資產耐用年數表」，鼓勵企業投資新設備，推動五大創新產業、強化觀光產業發展、推動文創產業等。此外，強化數位創新部分，將充實數位基礎建設，包括加速校園高速寬頻和無線連網建設、加強偏鄉網路基礎建設，打造政府數位環境、協助企業數位轉型等。