守護傳統大膽創新 愛彼屢破紀錄

2019-01-19

﹝記者林欣若／日內瓦報導］1875年，Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet兩位才華洋溢的製錶師，一個擅長複雜機芯、一個擅長機芯調整，他們落腳於瑞士汝拉山谷（Vallée de Joux）開設製錶工坊，從此開啟愛彼（Audemars Piguet）的精密工藝之路。

當時第二次工業革命正如火如荼進行中，鐘錶產業也不免邁向機械化之路，愛彼仍堅持延續鐘錶工藝傳統，1882年首款大複雜功能懷錶問世、10年後史上第一款三問錶問世，接下來直徑僅15.8毫米的最小三問機芯、厚度僅1.32毫米的超薄懷錶機芯、厚度僅1.64毫米的超薄腕錶機芯一一創下紀錄，從此奠定愛彼頂級製錶的地位。

在守護傳統複雜工藝的同時，愛彼也大膽創新，愛彼的製錶工匠們幾乎以各種可能的方式，嘗試運用多樣的外觀造型與設計語彙，包括圓形、正方形與矩形等傳統幾何形狀被廣泛運用於錶殼造型，有時也與一些不符慣例的形體例如梯形與八角形，多種富有表現力與藝術性的錶面，由不同的材質、顏色、刻度、簽名標誌與數字組構而成，與具有獨特造型的錶殼相映成趣。

最成功的例子便是1972年問世的皇家橡樹系列，除了搭載中央自動盤全球最薄自動上鏈機芯，以八枚六角形螺絲固定的八角型錶殼突出亮眼，從此成了愛彼最具識別度的錶款，愛彼的創新也展現在材質的運用，當時頂級腕錶仍以黃金為主流，皇家橡樹卻大膽使用精鋼材質，掀起製錶界的精鋼革命。

1972年推出的皇家橡樹系列，不論是八角型錶殼或是精鋼材質，都堪稱一大革命。

愛彼在1968年推出首枚自動上鏈陀飛輪腕錶。

愛彼的製錶匠師們幾乎以各種可能的方式，嘗試運用多樣的外觀造型與設計語彙。

愛彼創辦人Jules Louis Audemars（左）、Edward Auguste Piguet（右）。

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